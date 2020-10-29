河北省石家庄市：杜亚辉
杜亚辉，男，汉，中专，群众，1977年11月
工作单位：河北省石家庄市燕赵中西医社区门诊部，从事医生工作22年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
杜亚辉1997年毕业于正定县卫生进修学校，在正定县医院实习一年，实习期满后在燕赵中西医社区门诊部工作数年。为了更好的学习医学知识，医疗技术，于2010年至2012年期间，又到正定县医院进修学习更多的使用技术。用自己所学专业知识，更好的服务于老百姓。从医20多年来，受到乡亲们的好评不断，锦旗表扬无数。我在自己热爱的工作岗位，做着力所能及的事情。
在新型冠状病毒肺炎疫情期间，随着病情在全国的迅蔓延，响应局领导号召进小区消毒，在路口排查，卡点测温。开展日常诊疗，消除人们对新冠肺炎的恐慌。做好初筛，发现可疑病例及时上报隔离。
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