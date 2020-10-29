河北省沧州市：董彦华

董彦华，女，汉，中专，群众，1960年3月

工作单位：何吕店村董艳华卫生室，从事医生工作33年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

董彦华，女，从事医生30多年，一点一滴获得患者们的认可，收到多个锦旗。一直不断学习新的疗法和技术，获得多个证书和牌匾。作为基层医生，为患者解除病痛是我的出发点，全力治疗好每一位来就诊的患者。不辜负每一位患者的信任。疫情期间，给村民提供消毒液，宣传防疫知识，保护好每一个人的健康。