河北省衡水市：崔淑菊

崔淑菊，女，汉，中专，群众，1973年11月

工作单位：河北省衡水市景县温城乡宋门医院，从事医生工作30年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人在工作单位上班期间年年荣获‘最美医生’荣誉称号，在上班期间主动帮扶老弱病残的病人，为病人送去关心和体贴，多询问病人身体症状，多倾听病人的诉求，让病人得到温暖。

在今年抗击新冠肺炎疫情中免费为广大群众发放口罩，测量体温。为广大人民群众宣教预防新冠的注意事项，每天要做到勤通风、勤洗手、勤消毒。免费为工作一线的同志们发放消毒液，送餐，送温暖。为武汉发起慈善捐赠，线上建立患者群，免费宣教患者线上诊疗，线上预防。宣教普通老百姓不聚集，老老实实呆在家里也是一种奉献。

疫情期间轮流值班值岗，保护百姓的安全，稳定百姓的心。国安家才安，舍小家保大家。和奋战在一线的同志们一起共渡难关，希望疫情快点儿结束，希望住院的病人能够快点儿康复出院，大家都能够恢复正常的生活。