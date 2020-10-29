河北省唐山市：霍淑敏

霍淑敏，女，汉，本科，群众，1977年2月

工作单位：唐山市开平区洼里镇后营霍淑敏村卫生室，从事医生工作22年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1997年9月-1999年9月在唐山市开平区洼里镇卫生院工作

1999年9月-2004年4月在唐山市开平区开平镇岱道卫生院工作

2004年4月至今在唐山市开平区洼里镇后营霍淑敏村卫生室工作

本人在工作期间，先后区北京大学、清华大学、北京中医药大学、河北省中医学院等地进修学习。在今年抗击新冠肺炎疫情中，主动请缨去一线高速路口执勤，受到领导的好评。