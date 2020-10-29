河北省邢台市：陈红宾

陈红宾，男，汉，大专，群众，1972年3月

工作单位：官庄镇东阳村北卫生室，从事医生工作26年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

陈红宾医生认为作为奋斗在底层乡村医生，最重要的是把患者摆在第一位，要适可拥有为患者服务的意识，因此，陈红宾医生始终坚持“以病人为中心，全心全意为病人服务”的宗旨，对病人极端负责任，对工作极端热忱的态度，一直受到患者和家属的好评。

1996年至今都在官庄镇东阳村北卫生室工作，熟练掌握各种常见病和多发病的治疗和诊断，尤其擅长运用中医六刚辩证治疗各种皮肤病。

2003年至2005年在石家庄冀联医学院学习。

2015年至2016年在北京大学研修班学习，跟随薛赛琴，石效平，夏仲元老师学习。

座右铭“行妙手仁心医术，立高尚医德医风”