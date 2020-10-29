河北省高碑店市：曾庆丽
曾庆丽，女，汉，大专，群众，1978年6月
工作单位：高碑店市阳光海洋花园社区卫生服务站，从事医生工作12年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
曾庆丽，2009年开始从事卫生服务站的工作，时光穿梭，一眨眼，已经到了2020年。本着服务百姓的理念在海洋花园社区坚守了12个年头。话说基层医疗人员如同天上的繁星，在城市，乡村的各行各业，用他们的光和热，为社会增添着正能量，我也有幸成为其中的一员，全心全意的为社区的人们做着服务。12年间，有心酸，有快乐，收获了一大批百姓的信任和支持，这也是我最幸福，最为之骄傲的事情。这么多年能在自己热爱的岗位，做有意义的事情，非常欣慰。正是因为一种“健康所系，生命相托”信念的鼓舞下，在社区医生不平凡的工作岗位上，踏实勤勉，被评为“优秀社区责任医生”荣誉称号。
在新型冠状病毒肺炎疫情之下我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。病情在全国各地迅速蔓延，使人们陷入恐慌。我们社区干部一道开展摸排工作，哪里有疫情，哪里就有白大褂。在小区门口开展外出返乡人员排查，卡点体温测量和消毒，应对日常诊疗和发热病人的初步筛查，可疑病例及时发现上报隔离。好在，疫情马上就要过去了，心里的一块石头落了地。
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