河北省沧州市：曹金超

曹金超，男，汉，中专，群众，1985年2月

工作单位：献县韩村卫生室，从事医生工作14年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从医14年来，扎根基层，治病救人，治疗好很多患者，对心脑血管，慢性疾病。胃病，有独特的治疗方法，收到多个锦旗。疫情爆发以来，捐赠多种药品，口罩，消毒液，在村口值班，测体温，保护人们的安全