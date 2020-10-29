河北省唐山市：曹臣
曹臣，男，汉族，大专，群众，1979年8月
工作单位：唐山市玉田县曹庄村，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
自从医以来，自己急患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭情况是富是贫，社会地位是高是低，始终把患者的生命安全放在第一位。对待每一位病人，自己都能做到认认真真检查，详详细细解说，兢兢业业施诊。不断学习提高医疗技术水平。作为一位名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。尤其是疫情期间，为了抗击疫情，勇敢的站在前线，晚上还要站在冷风中为来往的人群检测。种种付出与辛苦难以言表。
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