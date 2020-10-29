天津市武清区：刘文会

刘文会，男，汉，大专，群众，1984年1月

工作单位：天津武清会康中医诊所，从事医生工作13年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人于2007年毕业于承德医学院，大专学历，并于同年参加医院的临床治疗及内科抢救工作。曾先后于武清区中医医院，武清区仁和医院工作。于2016年开始单独从事医疗卫生防疫工作至今。面临疫情从未退缩，坚守岗位，防护严密，听从指挥，工作认真。于2019年开始学习“好大夫”的学术技术，作为一名年轻的医生，将来的从业道路还很漫长，我将在自己的岗位上认真做好医生的本职工作，严格按照市卫健委，区卫健委的工作要求，抓好‘预防为主’的重要路线，再辅以门诊治疗工作，严格准确的记录每天的就诊人员数量，一经发现及时上报，把健康教育工作融入到日常的门诊工作中，使百姓更广泛了解防疫知识，

2020年不平凡的一年，作为一名基层医生，我将继续秉承忠于职守，认真负责的完成我倾注了一腔热情的医疗卫生服务行业，为把百姓的健康和防疫完成的更加完善而不懈奋斗努力着！加油2020年！加油那些我的在一线参加防疫疫情的同仁们！