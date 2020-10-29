香蕉：“双心同治”的智慧果

本期专家：北京中医药大学东方医院副院长 心内科主任医师 赵海滨

传说，佛教始祖释迦牟尼由于吃了香蕉而获得了智慧，因而被誉为“智慧之果”。那这“智慧之果”与中医“双心同治”理论有何联系呢？人有一心，又何来“双心”呢？

这个说法来源于《黄帝内经》对心的认识，古人认为心有两大功能：一是心主血脉，也就是说全身血管内血液的运行与心的功能有密切关系，二是心藏神，或心主神明。而神明的功能源于于心主血脉，没有心主血脉，何来神明。正是血脉和神明与心脏的这种密切关系，使得古人在治疗与心脏有关的疾病时，往往血脉与神明同样被重视。治疗心脏病变主要治法有益气养心，活血通络，宁心安神等。

中医双心同治就是体现在治疗心脏病变的同时特别重视结合宁心安神一法。达到既解决心脏本身的问题，又达到安神定志，解决因疾病引起的焦虑情绪，恐惧情绪等问题，使药物发挥更好的疗效。

临床实践表明，该方法确实可以提高临床疗效，这其中的道理很简单：精神心理状态对心脏疾病产生明显影响，而心脏病又可以导致精神心理的状态改变，即“血脉之心”与“神明之心”双心一体，生理相依，病理互损，双心为病。

现代研究表明，香蕉的营养非常丰富，每百克果肉中含蛋白质1.2克，脂肪0.5克，碳水化合物19.5克，粗纤维0.9克，钙9毫克，磷31毫克，铁0.6毫克，还含有胡萝卜素、硫胺素、烟酸、维生素C、维生素E及丰富的微量元素钾等。

香蕉富含丰富的钾和镁，因此可以预防心血管疾病。当体内缺钾时，会发生心律不齐、心动过速、血压下降等情况，一根香蕉含钾约400亳克，钾可保持正常心肌收缩的协调作用，能使神经肌肉兴奋性维持常态，使心肌收缩与舒张功能协调，从而起到维持血压稳定和预防心血管疾病之功效。

现代研究证实，香蕉含有的泛酸等成分是人体的“开心激素”，能减轻心理压力，缓和紧张的情绪，提高工作效率，降低疲劳，解除忧郁。香蕉在人体内还能帮助大脑制造一种化学成分—血清素，这种物质能刺激神经系统，给人带来欢乐、平静及瞌睡的信号，可以用香蕉治疗抑郁和情绪不安。因此，香蕉又被称为“快乐食品”。

心血管疾病患者在规律治疗的基础上可以适量食用香蕉，这与中医“双心同治”的理论不谋而合，既解决了患者心脏本身的疾患，又解决了因疾病引起的情绪问题。希望最符合营养标准的水果-香蕉能为您的脸上增添笑容，果真可以，开心起来！

香蕉益处虽多，但其味甘性寒，可清热润肠，故脾胃虚寒、胃痛、腹泻者应少食，胃酸过多者不宜食用。另外香蕉属于含糖食物，糖尿病人需在血糖控制稳定下食用，不宜多吃，如果实在喜欢吃香蕉，建议您结合运动进行调节。