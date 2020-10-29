乳牙多重要，你知道吗？

乳牙是人生的第一副牙齿，约 6个月左右婴儿开始萌出乳牙，到 2岁半左右乳牙全部萌出。儿童在 6岁左右开始换牙，乳牙陆续脱落由恒牙替换，大约12岁左右，所有的乳牙全部被恒牙替换完毕，恒牙是人生的第二副牙齿，为人服务终生。

许多家长不重视孩子的乳牙，认为反正还要换掉，便掉以轻心，其实乳牙在孩子的成长过程中有着举足轻重的作用。孩子从2岁半左右乳牙长齐，直到12岁左右乳牙全部被替换以前，全靠乳牙行使功能，乳牙和恒牙同等重要。

乳牙对咀嚼、发音和外观都很重要，乳牙是孩子咀嚼食物必不可少的工具，如果乳牙因为龋齿等原因不能很好地发挥其作用，势必影响到消化和吸收，而对孩子的生长发育产生不良后果。

乳牙在咀嚼过程中可以有效刺激颌骨发育，为以后恒牙的顺利萌出和漂亮的面容外形创造良好条件。乳牙龋坏等造成的难看外观、不清晰的发音等可能会造成孩子自卑、缺乏自信心等心理伤害，影响其正常社交和成长。

乳牙对恒牙的萌出还起着向导作用，正常情况下，乳牙必须维持到自然脱落的年龄，恒牙才能萌出到正常的位置。

乳牙如果过早脱落，失去其正常位置，恒牙萌出时就没有足够空间，造成恒牙排列拥挤，而排列拥挤的牙齿不易被刷干净，容易形成龋齿和牙周疾病，也为日后牙齿矫正等造成更大的困难。