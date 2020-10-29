新疆喀什4天完成全员核酸检测

自10月24日发现疫情，至27日17时，新疆喀什地区仅用了4天时间，就完成474.65万应检测人员的全员核酸检测任务。

迅速行动 锁定传播范围

新疆喀什地区是南疆人口大区，此次疫情中的确诊病例和无症状感染者均在疏附县。疫情发生时，正值金秋旅游旺季，疏附县与著名旅游城市喀什市紧邻，人员来往频繁。

疫情发生后，为确保各族群众身体健康和生命安全，新疆维吾尔自治区党委第一时间就妥善处置疫情做出安排部署，相关部门在全面开展流调、重点人群排查的同时，迅速开展全员核酸检测。

当天，喀什地区紧急抽调了2500多名专业人员组建检测团队，支援疏附县对全县24.5万应检测人员进行核酸检测。

连日来，记者在喀什一些县市、村（社区）采样点看到，采样人员夜以继日、连轴运转，争分夺秒开展核酸检测采样工作。负责采样的工作人员均采取三级防护，即穿着防护服、戴着N95口罩和面屏；每个采样点现场都设有一米线标志；居民分批被引导到等候区排队，从登记信息到完成采集，全过程不到5分钟。

在疏附县一处采样点，疏附县维吾尔医医院工作人员阿布杜卡德尔·努尔买买提说，他和同事24日连夜开始工作，一直到26日凌晨，超过24个小时没有合眼。

快速启动的核酸检测工作，为病毒溯源及最大限度切断传播途径争取了时间。25日，疫情发生第二天，当地检测出137人呈阳性，专家初步锁定此次病毒传播范围，并确定疫情与疏附县一工厂相关联。

千里驰援 同心战“疫”

疫情发生后，在新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部统筹调度下，克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区、和田地区、巴音郭楞蒙古自治州、昌吉回族自治州及新疆生产建设兵团紧急集结600多名专业人员，纷纷奔赴喀什开展核酸检测工作。赴喀支援团队中，路途最远的超过1000公里。

“我们抽调了业务精湛、经验丰富的检验人员，在2小时内组建起支援喀什的团队。第一批54人于25日中午乘坐大巴车向喀什进发；其余17人携带救援物资，分别搭乘飞机、火车赶往喀什。”负责带队支援喀什的巴音郭楞蒙古自治州疾控中心副主任张龙说。

张龙说，第一批队员26日凌晨3时抵达喀什后，第一时间进行设备调试，当天早上7点半，所有检验设备全部正常运转，队员们立即投入到当地核酸检测工作中。

他带领的团队主要协助喀什市会展中心实验室进行核酸检测工作。“工作强度非常大，全员每天平均工作16个小时以上。”他说，虽然疲惫，大家助力喀什抗击疫情的热情很高。目前已协助喀什市完成近4万单管检测量，完成了第一轮核酸检测既定任务。

科技支撑 新建扩建实验室

当地大力推进新建扩建实验室，为提高核酸检测能力提供了科技支撑。喀什地区卫生健康委党组书记李林玉介绍，今年喀什地区投入9000多万元采购了一批核酸检测设备，目前已拥有5个移动方舱实验室、36个PCR实验室（即临床基因扩增实验室），本地区核酸检测能力大大提高。

凌晨时分，喀什市疾控中心灯火通明。记者看到，工作人员有序接收从四处汇总而来的核酸检测样本，一一核对信息后，再将样本送入实验室进行核酸检测。

10月28日清晨，刚刚结束夜班的喀什地区第一人民医院医学检验科检验组长沙银中疲累地走出实验室。他说，24日以来，实验室日核酸检测能力超过1.2万管，目前已累计检测样本3.5万管。

采样人员和检验人员争分夺秒、高负荷工作，换来喀什地区检测能力和日检测量快速提升。李林玉说，在高风险地区，我们采取1∶1检测，其他地区按照一定比例进行混检，喀什地区日检测能力达到27.5万单管。

截至10月27日17时，喀什地区已全部完成全员核酸检测工作；疏附县除已报告的183人呈阳性外，其余均为阴性；其他县市全员核酸检测均为阴性。

中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光接受记者采访时表示，当前喀什地区的疫情防控形势比较好，做到了及早发现、最快限度阻断传播，整个应对工作有序进行。同时，这次疫情发生在农村地区，也为今后其他地区在做好农村疫情防控工作方面提供了有益经验。

新华社记者 潘莹 马锴 高晗

（新华社乌鲁木齐10月28日电）