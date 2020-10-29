为什么鸡血和牛血很少入菜
国家高级烹饪技师 王慧宇
鸭血粉丝汤、猪血炒韭菜、羊血炖豆腐……用动物血做成的美食还真不少，但用鸡血和牛血做成的菜肴却很少见。
和鸭血、猪血相比，鸡血容易碎，且不耐煮，因此不能用来涮火锅，也不能炒，所以经常跟鸡或者鸡杂一起炖着吃，很少单独烹调。比如河南开封夜市就有一道传统鸡血汤，鸡汤里面烩入鸡杂鸡血，搭配吊炉烧饼享用，味道非常鲜美。因为烹调方法有限，所以吃得人也就少了。牛血的气味难闻，腥味很重，烹饪之后口感又不好，并且采集难度大，产量远远低于猪血，所以吃牛血的人也很少，卖的人也不多。▲
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