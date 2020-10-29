吃秋刀鱼，别去内脏
眼清、鳃红、皮紧、嘴黄是新鲜的标志
上海交通大学医学院附属仁济医院临床营养科营养师 唐墨莲
秋刀鱼，因为盛产于秋季，且身形修长如刀而得名。时下，秋刀鱼开始进入产卵期，鱼体内的脂肪特别多，肉厚甘香，鲜甜不腥，是当之无愧的“秋令时鲜”。
从营养上来说，秋刀鱼不仅含有丰富的优质蛋白质和锌、硒等多种矿物质，以及维生素E、维生素D等脂溶性维生素，还含有人体不可缺少的EPA和DHA等不饱和脂肪酸，对抑制高血压、促进脑发育等都有一定好处。
秋刀鱼同鲭鱼、沙丁鱼相似，属于典型的“青皮鱼”。它们通常脂肪含量丰富、体内的生物酶活性又高，因此极易腐坏。判断秋刀鱼新不新鲜，首先要看鱼眼和鱼鳃，鱼眼清澈透明，鱼鳃红润艳丽的为新鲜；其次是鱼身，鱼皮紧致而完整，并泛有金属光泽的为新鲜。此外，新鲜秋刀鱼还有个典型特征，就是“嘴尖儿”如果呈现鲜亮的蜡黄色泽，也是新鲜的标致。
秋刀鱼适合蒸、煮、煎、烤等做法，最经典的是整条鱼连内脏一起烤着吃，因为秋刀鱼无胃且肠短，摄入饵料后很快会排出体外，因此新鲜秋刀鱼的内脏是可食用的，其略带清苦，也常被看成是烤秋刀鱼的精髓所在。具体做法为： 1.将秋刀鱼洗净擦干，放在垫有锡纸的烤盘中，往鱼身上加些橄榄油和盐涂抹均匀，让其充分入味。2.半小时后将蒜泥均匀撒在鱼身上，摆上柠檬片后放入预热好的烤箱中层，以220℃烤15分钟。3.加些切好的小番茄等蔬菜，搭配烤好的秋刀鱼一起装盘食用。▲
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