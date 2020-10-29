云南公布互联网医疗服务价格

近日，云南省医疗保障局、卫生健康委联合印发《关于制定互联网医疗服务项目试行价格（第一批）的通知》，涉及11个项目，试行期限为两年。其中，互联网会诊每增加1个学科加收100元，最高不超过660元；互联网复诊费最高限价为一类价15元、二类12元、三类9元。

《通知》明确，云南省医疗保障局所制定的试行价格为最高限价，公立医疗机构实际收费标准不得超过最高限价；授权医疗机构制定试行价格的医疗服务项目，由医疗机构根据服务成本依法合理制定或调整价格并保持相对稳定。患者接受“互联网会诊”“互联网病理会诊”医疗服务，由邀请方医疗机构按照服务受邀方的收费标准向患者收取费用，分配比例自行协商。

《通知》强调，各医疗机构要严格按照国家卫生健康部门发布的《互联网诊疗管理办法（试行）》《互联网医院管理办法（试行）》《远程医疗服务管理规范（试行）》等规定，依法依规开展“互联网＋”医疗服务；应以知情同意、合法合规为前提，向患者说明服务内容、费用等情况，征得患者同意，不得强制服务、分解服务、虚报价格。（记者陆继才）