指甲“月牙”小=不健康？ 错！长白点、横纹须引起注意

“月牙”代表一个人的精气神！“月牙”是一个人的健康圈！“月牙”越多越大，表示你的身体越好……与指甲上“月牙”有关的传闻，经常在朋友圈出没。但手指甲上的“月牙”，真能判定身体状况的好坏吗？指甲上“月牙”小是身体出问题的表现吗？

指甲底部的半月形白色痕迹，被称为“月牙”，每个人指甲的“月牙”数量、形状都不相同。实际上，“月牙”是还未完全角质化的指甲，在指甲的生长过程中，角蛋白细胞的产生由中间向两侧递减。我们能否看到“月牙”，取决于指甲甲基的位置。如果甲基距离指尖较近，“月牙”则较清晰，反之，则“月牙”较小，或看不见“月牙”。

因此，“月牙”大小及多少与人体的新陈代谢有关，并不能反映人体的健康状况。不过，如果指甲发白或白点较多，则说明体内可能缺少铁等微量元素，及时补充营养就可以了。

指甲是从皮肤下的甲床上生长出来的，在生长过程中，甲床不断产生新细胞，并逐渐把旧的细胞向前推进，慢慢向外延伸，推至指甲下层的皮肤上。由于被挤出来的指甲属于死细胞，所以在指甲生长或被修剪的过程中，我们并不会感到疼痛。

人的指甲生长情况各不相同。一般来说，相对健康的指甲表面平整光滑，厚薄适中，没有明显的斑点或横竖纹，指甲的颜色也呈粉红色，这是人体血液供应充足所展现出来的健康色。

指甲还是身体健康的“晴雨表”，指甲的生长形态一定程度上可以反映出身体的健康状况。有的人指甲表面凹凸不平，这可能是由于真菌感染、营养不良导致的。因为不注意个人卫生而引发病菌感染会使指甲出现凹凸不平的状况，如果凹凸不平伴随着指甲发黄、增厚，则说明已经染上了灰指甲，要及时到医院进行治疗。此外，长期营养不良，身体缺乏微量元素也可能导致指甲生长缓慢，表面凹凸不平，平时可以多吃蔬菜、蛋类等食物补充营养物质。

除了指甲表面不平整，有的指甲表面会出现横竖棱线。研究表明，如果指甲出现横向棱线，说明身体压力较大，应尽可能地调整心态，保证身心健康。如果指甲出现竖向棱线，则说明指甲开始老化。指甲老化大多是因为节食、营养不良造成的，因此不必太过惊慌，只需要及时补充营养即可。

（稿件来源：科学辟谣平台）