七成受访者感到农耕教育让孩子更珍惜粮食

每逢假期，很多家长都带着孩子走进田间地头，体验和学习农耕文化。如今，常有孩子闹出“藤上摘土豆”“树上挂西瓜”的笑话，开展农耕教育，不仅能让孩子们识五谷、有常识，更能让他们爱劳动、知勤俭。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2003名受访者进行的一项调查显示，93.0%的受访者感到身边五谷不分的青少年多。95.7%的受访者认为对青少年开展农耕教育，有利于他们长大后参与乡村振兴。71.9%的受访者希望学校在春耕、秋收等季节，带学生参与劳动体验。

93.0%受访者感到身边五谷不分的青少年多

任换丹大学毕业工作两年后，回到了家乡广东阳江，从事电商扶贫与农特产、名优品推广工作。她身边就有很多不分五谷、不辨菽麦的小孩。“很多小孩都不知道食物是怎么来的。平时大人工作忙，没时间带孩子外出看看，在大城市的更是远离了农田果园”。

与农民们交流、到田间地头考察是任换丹的工作日常。她有一个2岁多的女儿，不管是平时吃饭还是聊天，她常告诉女儿，吃的是什么蔬菜，碗里的大米是怎么到餐桌上的。

北京的刘念（化名）是一名自由职业者，女儿今年读小学。“做饭时我偶尔也会考考她，认不认识糯米、薏米，告诉她各种蔬菜的名字，起码出门不能闹笑话”。她曾在公园里看到有小孩管马兰花叫大蒜苗，见到绿植喊韭菜。

数据显示，93.0%的受访者感到身边五谷不分的青少年多，其中37.8%直言非常多。交互分析发现，二线城市情况最普遍（94.7%），其次是一线城市（93.0%）。94.8%的中小学生家长这样认为，比例较非家长群体（80.6%）明显偏高。

如今，常有孩子闹出“藤上摘土豆”“树上挂西瓜”的笑话，69.8%的受访者认为是学校教育偏重书本知识及应试技能造成的，64.0%的受访者认为家长忽略生活常识教育，62.7%的受访者指出孩子平时缺少与大自然的接触。

西南大学教育研究院院长唐智松认为，导致小孩子闹出这些笑话的原因是多方面的。一是我们的教材文本太城市生活化、太文学艺术化，二是我们的教学局限于学校、课堂，远离农耕等现实生活，三是当下一些家庭教育、课外学习、人才选拔的考试设计等也远离了农耕文化。

进行农耕教育，72.1%受访者认为能让孩子更懂得珍惜粮食

任换丹感到，青少年中常有铺张浪费现象，“对青少年进行农耕教育，会让他们从小就懂得一粥一饭来之不易”。

进行农耕教育，72.1%的受访者认为能让孩子领悟粮食得来不易，更懂得珍惜粮食，62.9%的受访者觉得能教会孩子养成热爱劳动的习惯，58.4%的受访者认为会让孩子树立勤俭节约的人生态度。

“孩子们亲身体验了农耕，会更明白农民伯伯的辛苦，懂得没有农民就不会有身边的大米、肉类、水果这些食材。”任换丹认为，农耕教育能让青少年懂得尊重各行各业的劳动者。“他们会更加明白，社会是需要协作的，每个人的付出都应该被尊重”。

“到了2050年，乡村实现全面振兴。那个时候的乡村振兴实践者不就是现在的孩子吗？”任换丹说。

95.7%的受访者认为农耕教育不仅能让青少年知农耕亲农民，更有利于他们长大后参与乡村振兴。

71.9%受访者希望学校在春耕、秋收等季节带学生参与劳动体验

身为孩子家长和乡村振兴实践者，任换丹希望，学校能将农耕文化教育纳入重要的教学项目，组织家庭或学生小组的形式，每学期定期去实地体验，辨别作物、学习播种、了解农作规律。

唐智松表示，农耕教育作为新时期劳动教育的重要组成部分，学校需要从四个方面做好相应工作。首先是落实农耕教育的地位，可以通过把农耕教育作为劳动教育课程的一部分，奠定课程地位。其次是落实农耕教育的场地，这个环节需要农村学校、城市学校、城郊结合部学校根据各自情况去联系、建设、共建农耕教育场地。第三是落实劳动教育的师资队伍。最后是把包括农耕学习在内的劳动教育学业成绩，纳入学生的成长档案、作为升学就业的重要依据。

唐智松认为，还需要建设一支劳动教育研究与实践探索的队伍，通过吸收专家学者、各类学生、中小学校教师、农村的劳动致富能人等方面的人才，来联合组建队伍，获得理论上有高度、实践上接地气的农耕教育研究成果。

对于开展好农耕教育，71.9%的受访者希望学校在春耕、秋收等季节带学生参与劳动体验，68.5%的受访者认为教育资源应能体现时代性，结合前沿科技，67.7%的受访者认为应该博物馆、实践园、农场等多场地教学。

受访者中，87.4%的受访者是中小学生家长。生活在一线城市的占32.8%，二线城市的占47.8%，三四线城市的占15.9%，城镇或县城的占2.7%，农村的占0.8%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报