今年前三季度养老保险基金结余4.5万亿元
本报北京10月28日电（中青报·中青网记者 李桂杰）在今天举行的国务院政策例行吹风会上，人力资源和社会保障部养老保险司司长聂明隽透露，截至今年9月底，减免3项社会保险共减轻企业成本12045亿元，其中养老保险成本10140亿元，占84.1%。据介绍，到9月底，参保职工人数28635万人，比去年年底增长了4.1%。离退休人数10659万，比去年年底增长了2.5%。养老保险基金总收入为2.1万亿元，总支出2.8万亿元，基金累计结余4.5万亿元。
聂明隽说，从总体上讲，养老保险发放有比较雄厚的物质基础，当前的问题主要是省际之间的结构性矛盾。“总体上看，绝大部分省份保发放没有问题，个别保发放有困难的省份，在中央的帮助下也能够确保发放。下一步，人社部将指导各地把阶段性减免政策进一步落实落细，加强对各地基金情况的监测，确保养老金发放工作万无一失。”聂明隽说。
来源：中国青年报
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