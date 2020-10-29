身高变矮 是脊柱发出的呼救信号

年纪大了身高变矮，可不是“驼背”那么简单。这很有可能是脊柱发出的最后求救：提示你骨头正在变“脆”，甚至已经出现了脊椎骨折。

每年的10月20日是世界骨质疏松日，提醒公众关注骨骼健康。今天我们就有请骨科专家跟大家聊一聊骨质疏松发出的危险信号，并奉上不同人群的“健骨”宝典。

身高“缩水” 腰酸背疼 快查查骨密度

骨质疏松性骨折是骨质疏松症的严重后果，也是引发患者残疾和早亡的一个主要原因。在世界范围内，骨质疏松症每年会引起890万例骨折。当骨骼本身出现质量问题而变得非常脆弱时，即使非常轻微的外力也可能造成骨折，一声咳嗽引发的椎体骨折不是危言耸听。

“我觉得身高变矮、驼背真正的原因是骨质疏松症。门诊经常遇到这样的老人，她原来身高160厘米，现在已经逼近155厘米了，检查发现脊柱多个地方有骨折。有些患者甚至12个椎体全骨折才来就诊。”中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会主任委员章振林说，对于身高“缩水”，不少患者以为是自己上了年纪驼背了。况且也没摔跤，压根儿没往骨折上想。但其实，椎体骨折是骨质疏松症导致的最常见的骨折，且超过80%骨折跟老年人有关。

章振林给出的一份针对1.4万名居民的社区调查显示，17%的60岁以上男性和女性都有骨折，并且他们从没有就诊。而80岁以上的被调查者中骨折的人更多，且两个椎体以上的就有近三成。据介绍，椎体发生骨折以后如果不有效治疗，三年以内骨折高达50%-80%。

老年人一年内身高降低两厘米，可能已经出现椎体畸形或者骨折，就要引起重视。章振林建议，身高变矮、腰背疼痛都是需要就诊的信号；40岁以后做第一次骨密度检测，50岁以后每年做一次骨密度检测，了解自己的骨量水平。

北京青年报记者从北京市疾控中心慢性病防治所了解到，骨质疏松性骨折常常发生于髋部、脊柱椎体和手腕处。除了椎体骨折这种最常见的骨质疏松性骨折外，髋部骨折是骨质疏松性骨折最严重的一种，常常需要手术治疗。髋部骨折后有超过20%的患者会在一年内因各种并发症死亡，20%的患者将在一年内再次骨折。

速测10道题

谁是骨质疏松症高危人群

骨质疏松症的特点是骨量的减低以及骨组织微结构变差，骨骼变得松散、脆弱、不牢固，导致骨折风险增加。慢性病防治所专家介绍，在骨折发生之前，骨质疏松症并没有症状或体征，我们很难感觉到它的发生和发展，往往在骨折发生后才知晓，因此骨质疏松症也被称为“悄悄的疾病”。

骨质疏松可导致腰背疼痛或全身骨痛、身高变矮或驼背、骨折等问题。据估计，世界范围内，在50岁以上人群中，骨质疏松所引起的骨折影响到三分之一的女性和五分之一的男性，并给家庭带来沉重的照护负担。

可以通过以下10个问题来快速判断一下您的骨质疏松风险。

1.您是否曾经因为轻微的碰撞或者跌倒就会伤到自己的骨骼？

2.您连续3个月以上服用激素类药品吗？

3.您的身高是否比年轻时降低了3厘米？

4.您经常过度饮酒吗？（每天饮酒2次，或一周中只有1-2天不饮酒）

5.您每天吸烟超过20支吗？

6.您经常腹泻吗？（由于腹腔疾病或者肠炎而引起）

7.父母有没有轻微碰撞或跌倒就会发生髋部骨折的情况？

8.女士回答：您是否在45岁之前就绝经了？

9.女士回答：您是否曾经有过连续12个月以上没有月经（除了怀孕期间）？

10.男士回答：您是否患有阳痿或者缺乏性欲这些症状？

如果有任何一项问题的回答为“是”，则可认为是骨质疏松的高危人群，建议您到骨质疏松专科门诊对您的骨骼健康进行检查和评估，早诊断、早预防、早治疗。

防止骨头变“脆” 为你定制“健骨”宝典

慢性病防治所的专家介绍，从我们出生到成年早期，骨骼都在不断地生长和强化，在20岁到30岁达到骨量高峰，随后逐渐下降。因此，不同人群的防控措施各有侧重。

儿童和青少年 对骨骼的保护始于儿童时期。有益于骨骼健康的饮食习惯和规律的身体活动，有助于儿童、青少年提高峰值骨量，这一点十分重要。在成年后，骨量越低，发生骨质疏松和骨折的风险就越高。例如，椎体骨量减少10%会使椎体骨折的风险增加一倍，而髋部骨量减少10%会使髋部骨折的风险增加2.5倍。同时，应避免青少年吸烟和饮酒，影响骨骼的药物也要谨慎使用。

妊娠期和哺乳期女性 妊娠期和哺乳期女性钙的排泄率增加，同时还要为胎儿提供钙，造成母体的骨量降低和峰值骨量的降低，增加了骨质疏松的发生风险。针对这部分人群，主要的预防措施是增加钙和维生素D的摄入。

绝经后女性 绝经后的女性是骨质疏松症的高危人群，我国65岁以上女性中有超过一半的骨质疏松症患者。这一人群要定期进行骨质疏松危险因素的筛查和骨密度检测，发生骨质疏松要尽早治疗，并预防跌倒和骨折的发生。日常应注意饮食有足够的钙和蛋白质摄入，平均每天应有15分钟的阳光照射以获取足够的维生素D，适量运动并定期进行负重和肌肉锻炼，保持健康的体重，避免体重过低，并预防跌倒。需要提醒的是，绝经后女性的“动”要避免过度弯曲、扭身、爆发性负重或高冲撞负荷的动作，应注意姿势、平衡、协调及髋部和躯干的稳定。此外，必要时也应遵医嘱进行药物治疗。

老年人群 老年人骨质疏松的风险最高，近75%的髋部、椎体和腕部骨折发生在65岁及以上的老年人身上。除一般性的预防措施外，老年人群最重要的是预防骨折的发生，骨折对老年人危害尤其严重。因此，应避免搬运、背起或举起重物、仰卧起坐、过度转体、过度弯腰等动作，避免跌倒。

男性 与女性相比，男性骨折相关的死亡率更高。男性发病多在70岁以后，虽然发病率低于女性，但严重程度和死亡率要高于女性。对于男性人群，除上述一般性的措施外，尤其应戒烟，不饮酒或适量饮酒。

文/本报记者 李洁