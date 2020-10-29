本报北京电 （记者蒋建科）记者从中国农业科学院获悉，近日在新疆奇台县举行的玉米密植高产全程机械化绿色生产技术实收测产暨现场观摩会上，农业农村部玉米专家指导组组织专家对中国农科院作物科学研究所栽培与生理创新团队的玉米密植高产示范田进行了实收测产。结果显示，示范田玉米最高亩产达到1663.25公斤，打破现有1517.11公斤的全国高产纪录，实现146.14公斤的大幅提高，这是该团队第7次刷新中国玉米高产纪录。

此次测产实收面积合计30亩，示范田内包括“MC670”“中单111”“中单8812”等在内的11个品种单产均超过每亩1500公斤，高产主要由于亩穗数和单穗粒重均有提高，其中最高产田每亩穗数达到8600穗，每穗单穗粒重达192克。该项技术经过长期研究已趋成熟，可稳定实现亩产1500公斤水平。

据团队首席科学家李少昆研究员介绍，该研究得到中国农科院“藏粮于技”重大任务等多个项目支持，是实施“藏粮于技”以来玉米品种和栽培技术的重大突破。