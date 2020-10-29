世界卒中日： 六个“一过性”症状可能是卒中预警信号

2020年10月29日，是第十五届“世界卒中日”。脑卒中是脑中风的学名，是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病，又名脑血管意外。卒中有什么样的危险信号？卒中有哪些常见误区？如何预防卒中的发生？今天，北京中医药大学东方医院脑病一科李楠楠和王垚医生跟大家谈谈脑卒中的认识与预防。

脑卒中｜卒中的危险信号

卒中，中医名为中风，是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病。它具有发病率高、致残率高、死亡率高和复发率高的“四高”特点。所以在日常的生活中大家需要对它的症状，尤其是易被忽视的发病先兆有所了解，以便于能及时的发现它并及时的采取相应的措施。

“一过性”症状

有的时候我们对于“一下子就过去了”的症状往往不会很重视，但其实它们可能是卒中的预警信号。常见的一过性症状有：

一过性言语的不流利、含糊

一过性的肢体麻木无力，尤其是只发生在身体一侧

一过性的嘴歪、舌歪

一过性的遗忘

一过性的眼前发黑

一过性的意识水平下降，甚至是昏迷

反复的眩晕感

反复的眩晕是后循环缺血很重要的一个症状，这类眩晕可能伴随着很强烈的旋转感。眩晕后可能伴随着平衡感下降、站立不稳和双腿发软，头晕、恶心呕吐、出汗。

头痛

很多人觉得头痛可能是意味着卒中的发生，但其实卒中时头痛的发生率并不高。大家应该意识到“我没有头痛，所以我应该没有卒中”这句话是错误的。

如果出现了上述症状中的一条或者多条：

我们应该第一时间拨打120等待救援。家属应该尽量帮助患者平躺、避免情绪波动、有条件的话监测血压和心率情况。如果患者出现呕吐，家属需要帮助患者侧卧，并清除口腔内容物，避免食物、假牙等进入气管。

脑卒中｜卒中的常见误区

卒中，也就是我们熟悉的“中风”，是常见的致残性疾病。但是往往越熟悉就越容易出现“想当然”的情况。我们也有可能因为这些误区，贻误诊断治疗的时机。下面我们将一些常见误区进行汇总，希望能提高大家对卒中的认识。

无我无关

很多中青年人认为卒中是老年病，与自己无关。实际上这个观念是错误的。首先，卒中是从儿童、新生儿到老年都可以发生的一种疾病。青年卒中在过去十年内的发病率在逐年增加。目前考虑可能与青年患者高血压、高血脂、吸烟、肥胖等危险因素的增加有关。

颈动脉筛查=中风筛查

颈动脉斑块的检查包括狭窄闭塞，其与动脉粥样硬化有密切关系。但是颈动脉斑块也仅仅是卒中的多种危险因素之一。颈动脉不存在问题并不意味着不会发生卒中。

脑血管检查正常就不会患脑血管病

脑血管检查正常并不意味着不会换脑血管病，例如高血压、代谢相关问题、吸烟等危险因素同样会导致卒中。

抗血小板药一定能预防卒中

抗血小板药是预防卒中发作的有效药物，但是它并不是万能的。像一些不常见的脑血管病，比如脑淀粉样变，抗血小板药并不能起到预防卒中的效果。

卒中恢复了就不用再吃药了

不少患者觉得卒中恢复了，就不用再吃药了，但是其实卒中是血管性的终身性的疾病。虽然急性期已经度过了，但是血管问题仍然可能存在。需要管理好危险因素。

脑卒中｜卒中的预防

大脑虽然只占人体体重的2-3%，但是人体约1/5的血液和1/4的氧在供养大脑。因此如果缺血缺氧超过3-5分钟就会造成脑机能的严重障碍、细胞死亡乃至脑死亡。大脑并不能抵抗长时间的缺血缺氧，因而我们需要在它发生前就应该做一些积极应对。目前我们知道的脑血管病的危险因素有很多种，可以分为可干预因素和不可干预因素。我们平时需要对不可干预因素提高认识，也要对可干预因素做积极的干预。

可干预的脑血管病危险因素

高血压、高脂血症、糖尿病、房颤、非瓣膜性心脏病、烟、酒。

针对这些危险因素的干预可以有效地预防脑血管病。针对疾病的干预可以寻求药物或手术治疗等手段。同时戒烟戒酒也有利于降低卒中发生的风险。

为什么吸烟的患者容易卒中

烟草中含有上百种有害物质。在过量吸烟或长期吸烟的前提下，这些有害物质首先会引起血管内皮的损伤，会促进血小板聚集、引起动脉硬化，引起血栓。因此我们建议吸烟人群尽快地戒烟。戒烟5年以后，卒中的危险可以降至不吸烟的水平。

为什么饮酒会引起卒中

研究发现，经常饮用高浓度的烈性白酒会使卒中的发生率提高数倍。因为过量饮酒会使胆固醇增加，促进动脉粥样硬化，也促进小动脉硬化，同时会引起血管的反应性变化，增加卒中的风险。