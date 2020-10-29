心头更暖 劲头更足（关爱医务工作者③）

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为关爱医务工作者，社会各界为他们提供了多项生活福利：广西文化和旅游厅向全国医务工作者发出免费旅游邀请；四川成都中西医结合医院提高了援助湖北一线抗疫医务工作者的工资并送去慰问金；为照顾一线医护子女，黑龙江鹤岗市教育局实行“一生一案”制，指派校长、班主任及科任教师“一对一”线上指导学习。

广西——

旅游景区

免费请您来

“阳朔实在太美了！千古情景区的精彩表演、世外桃源景区的自然风光都让人沉醉，当然，最难得的还是一家人都能一起出来玩，在如画山水中感受家庭的温暖。”刚从桂林阳朔游玩回家的广西贺州市人民医院内分泌科护士覃小燕说，一直想陪家人来一次阳朔，如今总算得偿所愿。

今年是覃小燕当护士的第十三个年头。2月底，覃小燕瞒着家人参加了广西支援湖北医疗队，一去就是41天。“当时家人知道后一直很担心，这次陪他们出来，也是一种补偿。”覃小燕说，回到贺州休整一番后，就想和爱人带一对儿女去阳朔放松一下，而且听说医护人员和亲属门票可以全免，也不用太多开支。

广西壮族自治区文化和旅游厅向全国医务工作者发出免费旅游邀请：全区541个国有A级旅游景区和部分非国有旅游景区，从旅游景区恢复开放之日起至今年12月31日，全国医务工作者及其同行的父母、配偶、子女可凭有效证件到景区售票处办理免门票手续。

桂林全市80家旅游景区均在此次优惠政策范围内。“阳朔所有景区都对医护人员及其家属免费，有的景区需要出示证件简单登记，有的景区只需出示证件就可直接走绿色通道。”阳朔旅游主管部门相关负责人表示。

“千古情景区的门票几百元，我在出示证件简单登记之后，一家人都免去了门票费用。”覃小燕说，表演很精彩，对医护人员的优待更让人感慨，“我非常感动，觉得自己被社会认同和尊重，家人也玩得很开心。记得当时，8岁的女儿问我，妈妈你怎么可以不买票就进去？我告诉女儿因为妈妈是护士呀，是抗疫英雄！女儿说以后也要当英雄。那一刻我感觉一切付出都值得。”

四川——

生活照料

各方面关怀

郑洁是成都市中西医结合医院重症医学科病区副护士长，疫情防控中，她成为一名援助湖北一线的抗疫战士。

为了让郑洁免除后顾之忧、专心投入抗疫工作中，医院工会、党办、团委、人力资源部等多个部门，为郑洁的家人送去温暖，向郑洁的家属发放了5000元慰问金，并联合社会爱心机构，送去了烤肠、高压锅、咖啡卡、火锅卡、爱心字画等各种慰问品。“你们最爱的家人，也是我们最优秀的职工，我们要共同珍惜、爱护她。”面对来自医院的慰问和关怀，郑洁的爱人十分感动，他给郑洁发微信说：“老婆，你放心抗疫吧，不用担心家里，有我照料孩子们。医院发来了各种生活慰问品，娃娃吃着烤肠，可高兴啦！”

回到成都后，郑洁发现，工资收入还增加了不少。郑洁很感动：“疫情防控中，同事们穿着厚厚的防护服加班，连续多日无休，放弃了陪伴家人的时间，守护人民的健康。当时，我们只觉得是义不容辞的责任和使命，从没想过要什么回报。但现在感受到了医院对我们的关怀，体会到了被人重视、珍惜的感觉，心头更暖，劲头更足！”

不仅如此，在生活中，郑洁也多次被感动。今年8月，郑洁和其他同事一起，赴甘孜藏族自治州德格县开展精准扶贫工作。在机场等航班时，工作人员得知她是援助湖北的医护人员，马上帮她免费升舱。

“坐上飞机的那一刻，我心里很温暖，感受到来自全社会的关怀和善意。”座位很舒适，空姐的笑容很甜美，郑洁高原反应也缓解了很多，很快就睡着了。“这是我第一次坐头等舱，也是我最难忘的一次乘机经历。”

黑龙江——

孩子学习

一对一辅导

“爸爸去支援牡丹江，马上要高考了，你自己在家上网课，可不能再不上心了！”4月末，因绥芬河口岸输入性疫情防控需要，虽明知儿子即将迎来高考，黑龙江省鹤岗市兴山医院院长白成涛还是交上了支援牡丹江市红旗医院的请战书。

回想起来，白成涛坦言，当初他们两口子还是有些担心，“孩子妈妈是市医院的护士长，疫情防控中除了睡觉基本不着家，自己这一走，又不知什么时候能回来……”

“可把我们愁坏了。”白成涛无奈地笑了笑，毕竟他了解儿子，爱玩游戏，自律性差，“之前好几次被我逮住，一边上着电脑网课，一边打着手机游戏。”

但没过多久，来自学校和老师们的关心，便让白成涛悬着的心放了下来。“我刚走没两天，学校校长就上门拜访，留下电话，提出自己和班主任作为我儿子的‘双重包保’责任人，一定有求必应。”白成涛介绍，针对一线医护子女，鹤岗市教育局实行“一生一案”制，指派校长、班主任及科任教师“一对一”线上指导学习，随时解惑答疑，课后跟进督促。

“今天讲的题里边，有没有哪个知识点不懂？”“作业写得怎么样了？有什么问题没？”每天的网课过后，白成涛的儿子、鹤岗市第一中学高三（13）班的白宇轩都会接到一通来自班主任的视频电话，他边听、边问、边记。“老师把问题解释得很细，确保我能听懂。”白宇轩说，“白天一起上网课时，我也被提问得很频繁，想溜号都难呀！”

“学校还聘请了老师，通过微信、电话和孩子谈心，进行心理辅导。”白成涛说，除了学习成绩，心理健康也是老师们关注的重点。

“他们在前线抗疫，后方的孩子我们得照顾好。”鹤岗市教育局副局长张智利介绍，鹤岗市抽调了心理教研员和各学校优秀心理教师组建心理援助团队，借助心理热线和线上平台，为全市学生特别是援助湖北及抗疫一线人员子女提供“一对一”心理疏导服务，“要让一线医护人员没有照顾子女的后顾之忧。”

“进步了七八名？”5月末，在牡丹江支援了32天之后，白成涛回到鹤岗开始居家隔离，而再看到儿子的成绩单时，他惊喜万分。“以当时的情况，本想着不退步就谢天谢地了！”说到这儿，白成涛乐个不停。

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 13 版）