欧洲多国加紧应对疫情反弹
本报驻比利时记者 张朋辉
近期，欧洲多国新冠肺炎疫情急剧反弹，每日新增病例普遍超过今年春季疫情暴发时的峰值。相关国家紧急出台一系列措施，加强疫情防控。
世界卫生组织专家分析，欧洲疫情反弹由多种因素造成，比如在疫情缓解后过快解除限制措施；暑假期间，欧洲民众跨境旅行导致疫情扩散；难以充分检测、追踪感染病例等。分析显示，新一波疫情的重症率和病亡率大幅下降。不过，由于新增病例基数大，各国都面临不小的公共卫生压力。
为应对疫情反弹，欧洲国家普遍重启严格的限制措施。爱尔兰自10月22日起再度全国“封城”，关闭所有非生活必需的服务场所，要求民众活动范围不超过5公里。法国24日起对一半以上省份实施宵禁，覆盖约4600万人口。西班牙政府决定，自25日起进入新一轮国家紧急状态，在全国实施为期15天的宵禁。意大利26日起缩短咖啡馆、餐厅的营业时间，关闭多数学校，推行远程办公，建议民众待在家里。德国约一半县市新增病例超过了政府设定的疫情“警戒线”，开始加强防控措施。
欧盟不断细化此前通过的“恢复基金”救助计划，以缓解各成员国经济压力。日前，欧委会宣布发行最多1000亿欧元债券，用于“紧急状态下减轻失业风险援助计划”项目。欧盟还通过建设医疗设备共用战略储备库等措施，向医疗物资紧缺的成员国提供呼吸机、医用口罩和防护服等应急援助。此外，欧盟成员国就跨境限制措施达成了一致。
世界卫生组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗表示，虽然欧洲疫情急剧反弹，但是当前欧洲各国应对疫情有了更多经验，充分利用现有防控工具，采取严格、精准的防控措施，仍可以控制住疫情。
（本报布鲁塞尔10月28日电）
《 人民日报 》（ 2020年10月29日 17 版）
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