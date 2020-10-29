亚太经合组织成员同意合作加强粮食安全
据新华社吉隆坡10月28日电 （记者林昊、郁玮）亚太经合组织粮食安全政策对话部长级视频会27日举行。与会代表一致同意加强合作，推动构建开放和可预见的贸易体系，以维护创新、可靠、有韧性和可持续的全球粮食体系。
主持会议的马来西亚农业和食品工业部长罗纳德·基安迪在会上表示，亚太经合组织成员必须展开合作，保障包括农产品和食品等重要必需品的跨境流动，共同提升粮食供应的韧性。
与会各方同意加强相关领域合作，尤其是在食品标准和安全保障、互联互通、生产力、能力建设和减少粮食贸易壁垒方面的合作。
《 人民日报 》（ 2020年10月29日 17 版）
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