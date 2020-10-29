【人物】“00后”援鄂护士刘家怡

【故事】2000年出生的刘家怡，是广东省惠州市惠城区中医院的一名护士。2020年元宵节，正在上夜班的刘家怡看到医院微信群里征召援鄂医护人员的紧急通知，毫不犹豫地报了名，第二天便紧急赶赴武汉。援鄂期间，刘家怡坚守在武汉的方舱医院，用所学的知识和临床技术，守护队友安全，呵护患者健康。作为广东省援鄂医疗队中年龄最小的队员，刘家怡受到不少关注，她说，“穿上防护服，我就不是孩子了。”

【点评】

在联合国大会纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上，习近平主席讲了一个故事：“有一位来自广东省的小护士还不满20岁。记者问她，你还是一个孩子，还需要别人帮助。她回答说，穿上防护服，我就不是孩子了。”这个小护士就是刘家怡，她说的这段话感动了整个中国，也赢得了习近平主席的称赞。

新冠肺炎疫情防控期间，武汉是刘家怡去过的最远地方，这也是离开父母时间最长的一次。她有过压力大、想家哭鼻子的时候，也经历过防护手套被戳破、缺氧呼吸困难的时刻，但她毫不退缩，从不气馁，反而展现出“长大”的模样。在磨砺中收获，在历练中成长，“刘家怡们”用勇气和奉献展示了“00后”的责任和担当，用行动证明了新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的。

英雄从来不分年龄、不分性别。在我国抗击疫情最紧要的时刻，来自全国各地驰援湖北的4万多名医护人员中，2/3是女性。疫情突袭，巾帼不让须眉。她们不怕苦、不畏难、不惧牺牲，越是艰险越向前，用娇弱的臂膀扛起如山的责任，展现出青春激昂的蓬勃力量，巾帼之花绽放出新的荣光。

巾帼繁如花，战疫别样红。紧急关头、危难时刻，“半边天”从未缺席，“她力量”喷薄而出。正是成千上万这样的中国女性，白衣执甲，逆行而上，以勇气和辛劳诠释了医者仁心，用担当和奉献换来了山河无恙。新时代中国女性可亲、可敬、可爱，她们在热血奋斗中怒放生命，在应对挑战中成就不凡。我们再次为她们点赞，向她们致敬！

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 05 版）