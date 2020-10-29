“十三五”以来——
居民健康水平持续提高
本报北京10月28日电 （记者白剑峰）10月28日，国新办举行新闻发布会，国家卫健委有关负责人介绍“十三五”卫生健康改革发展有关情况。“十三五”以来，我国全力推进健康中国建设，推动以治病为中心向以健康为中心转变，卫生健康事业改革发展取得显著进展，城乡居民健康水平持续提高。
“十三五”以来，人均预期寿命从2015年的76.3岁提高到2019年的77.3岁，全国孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别从2015年的20.1/10万、8.1‰、10.7‰降至2019年的17.8/10万、5.6‰、7.8‰。人民健康水平总体上优于中高收入国家平均水平。城乡居民健康状况差异进一步缩小，孕产妇死亡率几乎不存在城乡差异。个人卫生支出占卫生总费用比重从2015年的29.3%降至2019年的28.4%，为新世纪以来最低水平。（相关报道见第二版）
《 人民日报 》（ 2020年10月29日 01 版）
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