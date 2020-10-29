喀什疫情基本排除蔓延扩散可能性

据新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室消息，10月28日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室举行第四场喀什地区疏附县新冠肺炎疫情和疫情防控工作新闻发布会通报相关情况。发布会上，喀什地区疾病预防控制中心副主任王希江介绍，到27日17时，完成喀什地区全员核酸检测，除已报告的疏附县183人呈阳性外，其余均为阴性。目前已经可以基本排除疫情蔓延扩散的可能性。

27日疏附县新增确诊病例22例

发布会上，喀什地区疾病预防控制中心副主任王希江通报，10月27日0时至24时，喀什地区疏附县新增新冠肺炎确诊病例22例，全部为之前无症状感染者转确诊。截至10月27日24时，喀什地区现有确诊病例22例，无症状感染者161例，均为疏附县报告。

王希江通报，24日报告首例无症状感染者后，当地立即启动全员免费核酸检测，经过3天不分昼夜的连续奋战，到27日17时，完成喀什地区全员核酸检测，除已报告的疏附县183人呈阳性外，其余均为阴性。目前已经可以基本排除疫情蔓延扩散的可能性。

据介绍，当地将与国家和自治区流调专家密切配合，积极利用新技术、新手段继续开展流行病学和溯源调查，进一步加大对现有确诊病例、无症状感染者的流行病学调查力度，多措并举、层层排查、追根溯源，尽快把传染来源、传播路径搞清楚。

专家组对病例逐一分析逐一研判

发布会上，自治区卫健委副主任顾莹苏通报，疫情发生后，国家卫健委第一时间派出国内一流、经验丰富的专家来疆帮助开展医疗救治工作。

自治区也调配了呼吸、重症、感染、院感、护理、心理、检验、影像、中医和中西医结合等专业的优秀专家与国家专家组成联合专家组，在定点医院建立专家会诊救治机制。患者入院后迅速完成各项检查、完善诊断，专家组对病例进行联合会诊，逐一分析、逐一研判。

住院期间，专家组每天对所有患者病情进行研判和会诊，及时解决患者治疗问题，全力防止轻型、普通型向重型和危重型转化。

厂区每天进行环境采样

发布会上，喀什地区行署副秘书长艾赛提·吾拉音木通报，这次疏附县疫情与疏附县站敏乡三村的一家工厂关联度较高。据介绍，疏附县站敏乡三村的这家工厂占地20亩，有2间生产车间、约1300平方米，现有工人252人，主要从事服装加工和销售，以制作休闲、运动服等为主，2020年生产能力可以达到20余万件。该工厂员工主要来自站敏乡及其相邻的吾库萨克镇等周边乡镇。

疫情发生后，当地疾控部门严格落实各项防控措施，第一时间对相关场所实行封闭管理；对所有员工统一开展核酸检测，对核酸检测呈阳性人员及时送至定点医院接受医学观察，对密接人员和次密接人员在集中医学观察点进行医学观察；对厂区环境实行终末消杀，每天进行环境采样，及时掌握环境动态，坚决防止病毒扩散。

文/本报记者 郭琳琳