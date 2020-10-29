用温情和善意跨越鸿沟

多地火车站、机场为老年人开通无健康码通道，年轻人教父母操作智能设备的文章刷屏，“快时代”为老年人留个“慢选项”的呼吁得到广泛响应……刚刚过去的重阳节，老年人如何适应智能技术发展的话题备受关注。日前，民政部也表示下一步将推动解决老年人在民政服务中遇到的智能技术困难。一则则新闻，让我们感受到浓浓的暖意。

正如网友所说，一个文明的社会，是对老年人抱有温情和善意的社会。随着时代阔步向前，科技发展和知识迭代加速，老年人会面临一些难以适应的生活场景。应该看到，老年人在努力追赶。学电脑、听讲座、上网课，他们主动向日新月异的时代靠拢；另一方面，整个社会也在释放善意，从实际出发，从细节入手，破解数字鸿沟，回应老年人需求的速度在加快，为老年人服务的专业化程度在提高。

只要全社会都关注、正视老年人的精神文化需求，展现温情和善意，付出努力和行动，再大的技术鸿沟也不会成为难以跨越的沟通障碍。

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 12 版）