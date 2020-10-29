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面对面宣讲健康知识、线上直播科普讲座、提供心理咨询……为了给老年人提供精神关爱，多地开展丰富活动，提供贴心服务，老年人的健康素养不断提升，身心健康得到更好保障，提高了生活质量和幸福指数。

刘康仍记得第一次给老年人做科普讲座的场景：屋子里坐得满满当当，互动环节提问不断，甚至中途休息时，他都被围着问问题……这让他意识到，老年人对健康科普的需求十分强烈。

作为贵州省老科技工作者协会副会长、中国老科技工作者协会科普讲师团成员，刘康一直热心做科普：“我国老年人数量大，随着生活水平的提高，他们越来越重视学习健康知识。”

举办科普活动，提升健康素养

从2000年起，刘康就开始做科普讲座，如今已累计为老年人提供健康科普服务200余场。“科普应该准确、可靠、便利、易懂，要学会把专业的医学知识转化成通俗易懂的表述。”刘康说，开展健康科普，能帮助老年人树立正确的健康观念，掌握健康知识，从而养成良好的生活习惯。

贵州省科协党组书记张美圣说，许多老年人的健康观念仍存在误区，需要医学专家和科普工作者一起，帮助他们提升健康素养。“我们针对常见用药误区、健康管理方法等方面，组织医学专家、医务工作者，举办各种形式的科普活动。”

过去，健康知识的普及很多是单向的，比如社区宣传栏、官方网站、横幅标语、科普图书等。现在，越来越多健康知识的传播开始注重反馈和互动。张美圣认为，健康科普形式要多样化。一方面，要开展面向老年人的线下活动，如健康科普进社区、进农村等；另一方面，要加强科普平台建设，综合运用传统媒体与新媒体开展宣传，守护更多老年人的健康。

办科普讲座、直播答疑、开设公众号……灵活多样的新形式、有针对性地释疑解惑，让老年人获取健康知识更加便捷。但要想提供更多的健康科普服务，覆盖更多人群，专业人才必不可少。刘康介绍，目前专门面向老年人开展健康科普的人才仍然不够，希望能有更多人参与其中，精准满足老年人科普需求。

拓展传播渠道，覆盖更多人群

10月14日一早，北京市普仁医院中医科主治医师石秋杰准时来到东城区东花市街道诚和敬养老驿站南里东区站。她在白大褂上别好话筒，打开幻灯片，调好摄像头，为当天的健康科普讲座直播做好准备。9点半，讲座开始，直播链接被发送到养老驿站的微信群里。

“大家好，今天我们来讲讲常见的咳嗽症状。”为了说清楚咳嗽的不同类型，石秋杰讲现象、举例子，尽可能让老年观众们看懂、听懂。老人们一边看直播，一边在微信群里提问。驿站的工作人员则会将这些问题实时转告给石秋杰，她再耐心地逐一解答。

今年2月中旬以来，诚和敬养老驿站已开展这样的健康知识“云上课堂”264次，内容包括康复训练、保健养生、疾病预防、科学饮食等，服务老年人近5万人次。

“我们在诊疗中发现，老年群体常有健康知识方面的困惑，我们在隆福医院公众号做线上科普，受到很多老年人的关注。”北京市隆福医院普外科主治医师宁小晶说。

“我年纪大了，特别担心会有磕碰骨折的情况。来隆福医院看病后，我就关注了‘隆福健康资讯’公众号，看里面的科普文章很方便。”张阿姨说，她比较信赖专业机构开设的科普平台。

宁小晶认为，做线上科普，可以覆盖更多老年人群体。“平时在门诊时，我也经常向老年人面对面讲解健康知识。但每个人关心的问题不同，一些话题又三言两语说不清楚，另外老人也不方便随时跑医院咨询。”

“做科普，‘科’是一方面，讲究科学权威，同时‘普’也很重要。”64岁的刘阿姨说，看图文并茂、深入浅出的健康知识文章、视频，她更容易弄明白、记下来。

提供心理辅导，加强精神关爱

重阳节这天，江苏太仓市娄东街道景瑞社区日间照料中心歌声不断，老人们用自己的方式庆祝节日。“老张，下一首歌你领唱，老李负责伴奏……”孙华老人正忙着给大家分工。

孙奶奶今年65岁，已经在这家照料中心接受了长达一年的服务。一年多以前，孙奶奶跟随儿子来到太仓定居。人生地不熟，儿子平时工作又忙，孙奶奶感到很孤单。

“人到新环境难免出现不适应，这需要积极面对，寻求专业帮助。”社工韩佳丽说，她邀请孙奶奶参与“心理健康进社区——关爱中老年人心理健康”系列活动，为她在心理咨询师团队的心灵聊天室领了号。

在日间照料中心，老年互助小组的会员带着她熟悉周边环境。通过参与老年人心理讲座，她逐渐正视自己的精神需求。参与支持小组，接受心理关怀服务，让她越来越愿意与人交流……孙奶奶慢慢敞开心扉，告诉社工她喜欢音乐，可是缺少展示平台和伙伴。

韩佳丽将孙奶奶的话记在心里，尽可能创造机会帮助她。慢慢地，中阮班、歌咏小组开始有了孙奶奶的身影，在伙伴们的鼓励下，她还当选了歌咏小组组长，性格变开朗了。

韩佳丽说，“每个老年人的情况、需求不一样，我们需要多了解、多留心，为他们量身定制服务方案，让他们老有所乐、老有所为。”

太仓市民政局副局长王娴敏介绍，目前太仓户籍内60周岁以上老年人达到15.6万人，外地随迁老年人数量不断增加，目前全市空巢独居、农村留守老年人有1000多人。2017年，为了促进老年人身心健康、精神愉悦，太仓开始依托社区日间照料中心，同步开展老年人情况摸查、推广互助小组，通过专业力量参与，为老年人搭建心理关爱的家园。

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 12 版）