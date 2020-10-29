稻黍飘香 颗粒归仓（倾听·关注粮食安全）

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金秋时节，稻黍飘香，又到一年丰收时。保障国家粮食安全，在紧抓粮食生产的同时，还要减少粮食损失浪费。新型农机不断升级、现代化收储粮库投入使用、粮食产后服务体系加速构建……广大农民在全链条农业服务助力下推进节粮减损，确保秋粮颗粒归仓。

随着玉米、晚稻等次第进入成熟期，从南到北，各地农民迎来秋粮收获时节。秋粮是实现全年粮食丰收的关键。如何节粮减损？这就需要“产购储加销”全链条协同发力打牢基础——在收获环节，着力解决降水、干燥等突出问题；在储粮环节，正确使用科学储粮装具，粮食损失可降低至2%以下；在储运环节，推广绿色、安全储粮技术；在加工环节，推广适度加工技术。

农用机械设备不断升级迭代，收得快、丢损少

秦巴山区腹地的稻子黄了，农田里各类农用机械来回穿梭。“半天不到，全部收完！”四川通江县春在镇文笔村农民赵荣泽，指着行走式收割机说，“这要是以前，3亩水稻，人工收割得10多个人。”

机械化大大缩短了收割时间，避免因天气等原因造成的粮食浪费。“人手跟不上，夜间稻谷就可能被雨淋，影响收成。”赵荣泽说，现在不仅收得快，农机驾驶员还可以根据水稻高度、成熟度调整收割机的割台高度、收割速度。

“要想颗粒归仓，不仅要收得快，更要丢损少。”河南滑县焕永种植农民专业合作社董事长杜焕永说，“前些年，我们用的是籽粒收割机，玉米损失率较高。今年试用茎穗兼收机，一边收玉米穗，一边收秸秆，既保证粮食收获，又为养殖提供饲料。”杜焕永介绍，如今，合作社流转土地2048亩，服务托管土地3.9万亩。

以前，每到丰收时节，人们会到割过稻谷的田里拾稻穗。如今，这一场景在很多地方已成为历史。我国农作物耕种收综合机械化率超过70%，小麦、水稻、玉米三大主粮的机械化率超过80%。

“新农机不断升级，提高了粮食生产的抗风险能力。”中国农业大学农民问题研究所所长朱启臻说，今年以来，在天气条件较差、病虫害偏重等不利因素影响下，仍实现粮食丰收，离不开农业基础装备的支撑。河南省玉米产业技术体系首席专家李玉玲建议，面对好形势，下一步要做好政策扶持，用好农机购置补贴，推动农业机械化转型升级。另外，投入科研力量，推进收割机等农用机械精细化、智能化，从源头减少浪费。

运粮储粮环节科学协同管理，防抛撒、保新鲜

在中央储备粮泰和直属库有限公司江西遂川分公司内，员工们忙着给收购回来的夏粮“盖被子、吹空调”。公司负责人罗兰鑫介绍，科技储粮是粮企的命根子，减少损耗，延缓陈化，才能确保每颗粮食的安全。

以前，这里的粮食分散在各乡镇收储粮库，粮库仓房绝大多数为砖混结构，降温、除湿、防虫等设施落后，谷物容易受鼠害、虫害侵蚀。旧仓早稻收割整理入仓时，温度高达35—36摄氏度，靠自然散热，容易变质，导致陈化。

“现代化粮仓、科技存储，通过维持适宜的温度和湿度，可以有效保持粮食新鲜度。”罗兰鑫指着10多米高的平房仓介绍，粮库严格把控温度这个关键因素，采取机械通风、空调控温及稻壳压盖保温隔热等技术，冬季均温在10摄氏度以下，夏季均温不超过20摄氏度。

今年江苏宿迁宿城区夏收小麦面积39.55万亩，平均亩产量为385.7公斤。“粮食丰产，在各环节降低粮食损耗、减少粮食浪费，才能丰产又丰收。”随着车厢门缓缓打开，颗粒饱满的新麦粒倾泻到传输带上，再经过筛选、去杂后送进粮仓。看着最后一批小麦颗粒归仓，当地的粮食经纪人魏兴心里的石头落了地。

朱启臻说，运输过程中的抛撒遗漏、储粮设施落后、过度加工都是造成损失的原因。比如运输阶段，粮食从收购到加工如果反复打包拆包，易造成抛撒遗漏。“节粮减损就是增产增收，做好‘产购储加销’全链条管理，等于多了一块良田！”

李玉玲说，节粮减损是个系统工程，涉及多环节，需要从田间到餐桌全链条发力。目前河南省玉米产业技术体系依托平台优势，根据我国玉米品种类型、生产需求、产业发展趋势，围绕籽粒机收、全株青贮、鲜食玉米三大产业链条，形成政、产、学、研、推、用“六位一体”应用模式。

粮食产后服务体系加速构建，补短板、解难题

秋收时节，在山东广饶县乡间公路上、农村街道上几乎看不到晾晒中的玉米，而来回穿梭运送玉米的农用车却络绎不绝。原来，县里在全县范围内建立了4家粮食产后服务中心，提供代清理、代干燥、代储存、代加工、代销售等“五代”服务，各家各户不用再在道路上晒粮了。

家住广饶县李鹊镇鲍家村的农民鲍中会经历了一个省心的秋收，2.8万多斤鲜玉米棒直接运到产后服务中心。“这样收玉米，每亩多收入100多元，还减少了中途环节造成的浪费，一举多得。”

一大早，在广饶县盛凯商贸粮食产后服务中心玉米脱粒烘干区，农用车就排起了长队，3台大型玉米脱粒机同时开工，玉米粒经过烘干后，直接存入粮库。

“日处理能力在500吨左右，从鲜玉米棒到脱粒、烘干、入库等环节一条龙作业。”中心负责人贾立强说。作为当地最大的玉米产后服务中心，盛凯中心拥有3万吨标准粮食仓库，配套了粮食烘干塔、扫地机等设施，帮助农户解决晒粮难题。

截至8月底，我国已建成4000多个粮食产后服务中心，帮助农户节粮增收，被农民称为“粮食银行”。“脱粒烘干一体作业实现粮不落地，减少了浪费，还避免了玉米因雨淋等因素引起的霉变，能够保证粮食的品质。”广饶县农业机械服务中心主任韩立慧说。

“补齐粮食产后服务短板，不仅能减少浪费，还能帮农民解决粮食销售问题。及时烘干，及时销售，保障价格。”朱启臻说。

优质粮食工程实施以来，中央和地方总投入超过815亿元，各地谋划布局粮食产后服务体系、粮食质量安全检验监测体系、“中国好粮油”行动计划3个子项共8900多个项目。到今年年底，粮食产后服务中心将实现全国产粮大县全覆盖，覆盖区域粮食损耗浪费和霉变损失将平均降低4个百分点。

数据来源：农业农村部、国家粮食和物资储备局

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 07 版）