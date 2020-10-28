阳建华，女，汉族，大专，党员，1970年9月

工作单位：广西桂林灵川大面村委阳建华诊所，从事医生工作21年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1997年毕业于桂林市卫生学校

1998年-2000年在灵川镇卫生院上班

2001年-2004年在桂林医学院就读

2005年在桂林市妇幼保健院进修

2006年至今，在桂林灵川大面村委阳建华诊所上班。

从事医疗工作二十余年，自己在平凡岗位上兢兢业业，任劳任怨，刻苦专研，得到了患者的赞美，同事的好评。

一直以来，我全心全意，热情为患者服务，从医二十余年来，自己急患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭境况，是富是贫，社会地位是高是低，始终把患者的生命安全放在第一位，对待每一位病人，自己能做到认认真真检查，详详细细的解说，兢兢业业的施诊，当患者遇到家属不理解时，不厌其烦的耐心做好解释工作，不管工作多忙，多累，都坚持每天看完最后一位病人，掌握病人的病情恶化情况。不能正常上下班是常事，在工作中，时刻为病人着想。

我也不断学习提高医疗技术水平，作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任，于是自己在工作中不断的学习，苦练过硬的基本功，掌握本专业基本理论，基本操作，基本技能，学习新知识，新技术，新疗法，了解内科疾病发展的新动态，积累新经验，随着医疗技术的不断提高，加上强烈的责任和事业心，得了患者的信赖。

我工作严谨，责任心强，从医多年，自己一直保持着高度责任心，良好的职业道德，严谨的工作态度，并有较强的综合分析能力，严格要求自己，加强医患沟通，提高服务品质，不断学习掌握医患沟通技巧。此外，自己还非常重视诊疗过程中的心理疏通，在病人看病时，关注患者的表情，坚定不移的认为，一个亲切的笑脸，一个鼓励的眼神，一句温暖的问候语，本身就是一味对症良药。从自己做起，从点滴做起，视病人如亲人，从而赢得病人的理解，支持与尊重，减少了医疗纠纷。

在今后的工作中，自己将更加努力，弘扬老一辈的医德医风，爱岗敬业，取信于民，在自己的本职工作中，争创一流，再攀高峰。