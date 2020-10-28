徐禾慧，女，汉族，本科，群众，1983年6月

工作单位：广西桂林市临桂县徐禾慧诊所，从事医生工作11年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2008年7月从桂林医学院临床专业毕业

2013年2月在临桂西城医院大内科从事临床工作，凭借精湛的医术和良好的服务态度，得到病人的认可，多次获得院“优秀工作者”的称号。

2014年3月在桂林市第二人民医院内分泌科工作，熟练掌握内分泌疾病，慢性病的管理和治疗。

2016年9月创办临桂徐禾慧诊所，为方圆十几里的病人服务，因为本着以“病人为中心”的原则，得到附近居民的好评。

徐禾慧，今一名执业医师。2008年本科毕业至今，一直从事临床工作。

我为人正直，真诚，对待病人耐心，细心，工作勤劳，严谨，务实。我深知医疗工作是一项专业性极强的行业，技术靠勤劳才能精湛。在临床工作中，我坚持学习，刻苦钻研专业技术，严格要求自己，工作细致全面，竭尽全力，用自己的专业知识帮助患者战胜病魔。

2017年年底，当代著名书画家周乃山先生来桂林临床开办个人书画室，由于劳累，并没有按时服用降压药，降糖药，导致下肢疼痛，全身乏力的现象，在我耐心的询问病史后，给出糖尿周围神经病变及下肢血管硬化闭塞症的诊断，给病人调整降糖降压方案，并定期监测病人的血糖血压，及时控制病情、缓解症状。周先生于2018年“三八妇女节”亲笔题书“崇高医德、药到病除”的牌匾赠予本诊所。

2019年9月22日，一个50岁的男性患者步履蹒跚的走进诊所。询的问得知其右侧腰腹痛，针刺样疼痛。昨天去医院检查，双肾有结石。医院输液治疗效果不明显，虽然患者表现得极其痛苦，但是我还是很细心的发现患者右季肋区下方，有一成簇排列的皮疹，并延伸至后腰部，考虑为带状疱疹引起，按带状疱疹给予抗病毒及对症治疗。第三天，患者复诊，好转很多。

作为医师，我始终坚持以治病救人为己任，为一方百姓的健康保驾护航，深得附近居民的喜爱。