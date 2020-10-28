谢力兵，男，汉，本科，群众，1974年10月

工作单位：谢力兵诊所，从事医生工作18年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2001年至今，在临桂谢力兵诊所上班。

作为一名平凡的医师，作为一名伟大祖国卫生事业基层数百万医生中最普通的一员，当每一次收获患者的感激时，我也会自豪，也会兴奋！

“医乃仁术，无德不立，大医有魂，生生不息。”从小父亲就这样教育我，从医十几年，我从来不敢忘记初心。每天在望闻问切中平平淡淡的度过，认真问诊，耐心倾听，仔细查体，治疗患者的同时，还相关疾病的保养保健及预防知识，尽量让患者平时少生病，病时好得快，花钱少。

我们这是三线城市城乡结合部，许多年轻人都外出打工，留下许多空巢老人，也留下许多悲伤与眼泪。

两年多前，一个风雨交加的夜晚，秉家村七十多岁的独居大娘蒋XX回房间时不小心在天井滑倒，她忍着疼痛爬到床上睡觉。第二天，村医得知消息后给她进行了处理，但是没有好转。第三天，忍受不了腰部剧痛，叫农村土医师搞草药包，不要小看这些土医师，他们常常在某一方面有特长，不过这一次大娘没有好转，看着我从小长大的大娘一个电话把我叫到床前，我看到她强忍疼痛的样子，我忍不住发飙：“我哥（她两个儿子比我大）他们呢？”“他们还在广东呐”我默然了，生活啊，总是那么让人无奈。这两个邻村大哥，其实他们也很坚强，家里条件不好，小孩读书花钱也多，所以只能拼搏。我给他查体后考虑可能第4,5腰椎压缩性骨折，给他上药包好后，我也犯难了，这上药容易，可老人家吃喝拉撒怎么办？这不是开玩笑，我真的不知道使用鼎锅煮饭。老大娘为什么包了别人的药没有好转，我考虑一个是时间问题，还有一个是大娘没有时间卧床休息。于是我和媳妇每天早晚利用休息时间送饭去，并且帮助翻身擦澡，仅仅一天后，大娘就说好了，不痛了。也不知道是心理因素还是真的好了，我还是挺开心的。直到几天后她儿子赶回来，对我一个劲的感谢，要给饭钱及照看病人的工钱给我，还要给我一个几百元的红包（我不小心看见他塞钱进去的，当然没好意思仔细看），我都没要，可是我非常开心，觉得自己的工作如此的有意义。我是怎么啦？我为什么觉得阴雨天也是这么阳光灿烂晴空万里的样子？为什么秋叶也似春花一般娇艳动人？

去年的一个中午，我正在诊所工作，一个附近学校的学生火箭般冲进来，上气不接下气的喊道：“医师，快点帮忙，我同学被蚂蚁咬了，在马路对面晕倒了！”我一听，得，大事啊，这可能过敏性休克，必须争分夺秒。于是马上拿上血压计听诊器急救箱三步并作两步跑过马路，只见人行道上躺着一个十七八岁的男孩，全身风团，面色苍白，话都几乎是说不出来了，我赶紧检查各项生命征，同时让助手准备好肾上腺素及氢化可的松注射液，异丙嗪注射液，做完紧急处理后马上让人拿氧气瓶来吸氧。经过治疗，10分钟后病人血压终于上来了。事后听说这个学生被蚂蚁咬伤后就想过来，结果只走了100多米，就因为胸闷头晕倒在路中。媳妇埋怨我太鲁莽冒险了，但是我觉尽自己的努力救死扶伤是每一个基层医务工作者应做的事。

十几年来日复一日年复一年，每每看到一个个病人康复，我的内心油然而生常人无法体会的欣慰与自豪。我要秉承无数先辈的高尚品质，不忘初心，刻苦钻研，我坚信，只要我努力了，认真了，付出了，我就离最美基层好医生越来越近了。