谢海琼，女，汉，中专，无，1974年6月

工作单位：广西贺州市八步区莲塘镇莲塘村卫生室，从事医生工作26年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1991年2月至1993年12月在原梧州地区卫校读临床医士专业

1994年4月至今在贺州八步区莲塘镇莲塘村卫生室从事村医工作

于2015年、2018年获得莲塘卫生院评为优秀乡村医生

我从一名赤脚医生转型到一名乡村医生，再到社区责任医生的例子，正是医改过程中农村卫生技术人员角色转变最典型的缩影，让我们看到了新医改形势下随着日渐完善的农村医药卫生服务体系的形成，农村由最早的缺医少药到现在的疾病防治能力得到不断增强，新农合保障的覆盖人口日益扩大，人民群众健康水平也有了明显的改善。

新建的社区卫生服务站宽敞明亮，配套设施齐全，不仅让老百姓的就医环境得到了明显改善，而且让我有了更大的用武之地。白天门诊加出诊上门为患者送医送药，晚上针对一些白天要在工矿企业上班和在校读书无法看病的群众，我无怨无尤地开展起了十九年如一日的夜门诊。

不论刮风下雨、寒冬酷暑，还是逢年过节，每天晚上吃过晚饭，我都会到社区卫生服务站。小到健康咨询、测量血压、清创换药，大到输液治疗、转诊疑难病人，每天多是忙忙碌碌，有时要到晚上十点多才能回家。小孩子及老人无家人照顾时，做完治疗后，我还要把他们送回家。除了繁忙的医疗业务外，我还不折不扣地完成辖区内的农村公共卫生服务工作，对慢病管理认真负责，不流于形式，如村民谢某，随访时发现了可疑糖尿病症状，我动员其及时检查，确诊为糖尿病，使该病人得到了有效治疗，得到病人及家属由衷的感谢。