韦颖，女，壮族，大专，党员，1981年5月

工作单位：李健莲诊所，从事医生工作17年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

一场突如其来的病毒大战在武汉打响。破坏了原来喜庆祥如的春节，在基层诊所工作的我，每天都在关注新型冠状病毒的最新消息。病毒通过人们的飞沫到处传播，大部分的成年人，尤其是老年人和体弱多病的人很容易被感。如不得到及时隔离治疗，后果不堪设想

面对迅速发展的疫情，面对生命危险，不退缩，坚守岗位。担负起疫情期的艰巨任务。履行医护人员的使命，科学防范，坚定信心，就是抗击病情的好势头，就没有过不的坎。