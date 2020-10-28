广西百色隆林县：王恩军

王恩军，男，壮族，1970年11月

工作单位：隆林恩军诊所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

王恩军，广西百色隆林县恩军诊所医生。从医至今已有十余载，救死扶伤一直是我不变的初心以及一生的使命。我是一名普通的医生，是千千万万个医生的一个缩影，十多年来我都坚守在隆林这个小县城，在自己最普通的医疗卫生工作岗位上兢兢业业，用自己的技术和热情帮老百姓解除病痛，为他们守护健康，也甘愿为国家的医疗事业奉献自己的光跟热。为此，我也凭借自身所学以及工作中不断积累的经验，赢得了广大患者朋友的信赖以及肯定。

作为一名医生，我深知只有练好本领，才能更好地为乡亲们服务。为提高理论水平和临床经验，我也会抽时间出去参加观摩学习，进行深造，工作之余也不忘专研。

成为一名医生，是我此生最骄傲与最自豪的事情，我会一直坚守在自己的工作岗位上，履行好医生的岗位职责，认真贯彻落实新时期卫生工作方针,热爱自己的工作,努力学习政治和业务知识,不断提高自身素质,树立良好职业道德,全心全意为人民健康服务。

医者仁心。我这辈子最大的愿望就是要尽自己最大的努力，让县城的百姓老有所养、老有所医。