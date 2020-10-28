彭明宇，男，瑶族，中专，团员，1971年6月

工作单位：广西桂林恭城县彭明宇诊所，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1994年7月毕业于桂林卫生学校

1994年7月--2012年2月在恭城县莲花镇中心卫生院从事临床医疗，期间参加医学再教育，取得了大专文凭，考取了职业医师资格证书，获得了全科主治医师职称。

2012年2月至今，脱离了医院，自办诊所。

擅长慢性呼吸道疾病，各种鼻炎，痛风的诊治。

在许多人眼中，现在众多农村乡镇卫生院无疑已经成为了摆设，“大病治不了、小病治不好”的现状让农民兄弟们对过去的“赤脚医生”非常怀念。

有高度的责任心和事业心，工作认真负责，一丝不苟，所在的服务站是由原三个行政村合并组建的，在组建这个服务站上花了大量心血，能爱岗敬业，扎根在农村最基层卫生服务，遵守国家法律法规，严格执行规定的收费标准，坚持从正规渠道进药，药品价格，收费标准公示上墙，不开大处方，不乱收费，让群众花小钱，就能放心就医。

医者父母心，对群众热情，关心，耐心听取病人苗述病情，和痛苦。分析他们的需求和意见。时时急病人这所急，痛病人之所痛，上班时严肃认真，细致诊查每一例病人，谨慎用药，严格执行操作常规，避免医疗事故的发生。不管是寒冬还是酷暑，白天还是夜晚，下雨还是下雪，上班时还是下班时，随叫随到，无怨无悔言。有时一晚能出诊数次，一夜都睡上觉，有时刚端上饭碗，吃了一口饭，就被病人叫去，就是大年初一，也没轻闲过，更谈不上平时节假日，曾有人问，这么没日没夜，图的是什么，即没有高的收入，也没有政治地位，回答的是凭一个人的良心一个医生的道德。

我是一名乡村医生，为周围的乡亲们作预防保健，治病疗伤工作。我拖着重度残疾的双腿在平凡的岗位上书写着我不平凡的人生。我服务于社会，不仅没有成为社会的包袱，相反我的人生却是那样的精彩。