蒙所园，女，壮族，大专，团员，1981年6月

工作单位：所园诊所，从事医生工作12年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人蒙所园，1981年出生，2007年毕业于广西中医学院临床医学专业，毕业后事一直坚守在医疗岗位上，我深切的体会到一个合格的医生应具备的素质和条件.，我们不能停止下学习.努力提高自身的业务水平，不断加强业务理论学习.我深知只有练好本领，才能更好地为乡亲们服务.

医生这个职业是一个充满责任的职业，是个能让我自豪的职业，我用用我的所学、所做让父老乡亲们的健康得以保证，这是我最引以为荣的事！

我将更努力的去学好，学会更多的技能，充实好自己，为全民健康做出一份自己的力量。