麻有令，男，壮族，中专，团员，1946年6月

工作单位：麻有令诊所，从事医生工作26年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从事农村一线临床工作35年、我穿上白大挂走上工作岗位的那天起，我就深刻明白自己身上所肩负的责任与使命，我深信“丰碑无语，行胜于言”在我们的前辈特鲁多医生的墓志铭上写着这样一句话“有时是治愈，常常是帮助，总是去安慰”。通过这句话我更明白自己的职责，不仅仅是治疗、治愈，更多的帮助安慰。不求功名利禄，只需尽心尽责。责任就是态度，责任就是学习的内涵，责任就是经验的积累，责任就是终身的学以致用。这就是我作为一名医生的职责。