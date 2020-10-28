热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网>>2020专题策划>>2020寻找最美基层好医生>>华南地区>>广西

广西：麻有令

2020年10月28日17:20 来源：人民网-人民健康网

麻有令，男，壮族，中专，团员，1946年6月

工作单位：麻有令诊所，从事医生工作26年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从事农村一线临床工作35年、我穿上白大挂走上工作岗位的那天起，我就深刻明白自己身上所肩负的责任与使命，我深信“丰碑无语，行胜于言”在我们的前辈特鲁多医生的墓志铭上写着这样一句话“有时是治愈，常常是帮助，总是去安慰”。通过这句话我更明白自己的职责，不仅仅是治疗、治愈，更多的帮助安慰。不求功名利禄，只需尽心尽责。责任就是态度，责任就是学习的内涵，责任就是经验的积累，责任就是终身的学以致用。这就是我作为一名医生的职责。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准   为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】

流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！   一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn