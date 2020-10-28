林孝结，男，汉，中专，团员 出生年月 1974年12月

工作单位：广西苍梧县沙头镇铁塘村卫生所，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1991年9月1日-1994年6月1日在广西桂东卫生学校读医士专业。

1994年7月1日至今一直在广西苍梧县沙头镇铁塘村卫生所工作

2001年12月获得“梧州市残疾人自强先进个人”称号

我学习内科、外科知识与经验很快我便成了一方知名的全科大夫。从此，不论白天黑夜，不论刮风雨雪，只要有病人的呼唤，有接生的需要，我就送医送药到家，田里埂头，荒山野郊，到处都飘扬着我的身影，我把自己的青春、热情都奉献给了我的家乡农民，我以一腔爱民之心，受到了乡亲的交口称赞。我就像一粒能生根开花的种子，用自己的默默奉献，改变着农村缺医少药的现状。我在乡村一干就是36年,三十六个春夏秋冬里,我认真执行农村卫生工作方针政策，努力钻研业务技术，热情为农民服务，积极参与防疫保健工作，任劳任怨，靠我精湛的医术，高尚的情操，救死扶伤，解除患者的痛苦，以一位乡村医生的实际行动实践着自己的信念与人生价值，在平凡的岗位上谱写着一首新时代的奏章。

“人不能忘本，是党培养的我，是乡亲们推荐我当的乡村医生，我不能计较个人得失要把工作做好”

一个医生取得患者的信任从来不是靠广告、靠包装，而是靠高水平的医疗技术，高质量的服务和高尚的医德，通过病人的体会口耳相传的。她深深知道，做农民的好医生，仅有良好的医术是不够的，还得有高尚的医德。我常说："医者，先做人，后行医"。在乡村行医生涯中，我始终把医德作为乡村医生的灵魂。村卫生所面向的是农民群众，面向的是弱势群体，在我的村卫生所里我就实施了减、缓、免的收费规定。内科医生先进事迹对经济困难的村民减免医药费10-20;一时带钱不足的患者可先取药治病,下次来诊时再还欠款;对于特困群众免费治疗，每年减免费用达3000多余元。别人问原因的时候，我是这样说的，“人不能忘本，不能站在钱眼上。这些年我总是想，是乡亲们推荐我当的乡村医生。我不能事事算计自己的得失要把工作做好。”我是这样说的，也是这样做的。