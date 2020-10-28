李叶英，女，汉族，中专，团员，1980年5月

工作单位：广西桂林市七星区朝阳乡丫吉村卫生室，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1999至今在朝阳乡丫吉村卫生室工作

2003年获得先进工作者

2005年获得先进工作者

2008年获得先进工作者

2011年获得先进个人

2014年获得先进工作者

2018年获得先进个人

2019年获得先进个人

李叶英，1999年毕业于广西桂林市卫生学校，在广西桂林市七星区朝阳乡丫吉村卫生室从事基层的医疗临床工作，二十多年来兢兢业业服务于山区群众，七星区朝阳乡丫吉村委，属于城乡结合部。留在家里的有很多留守儿童和一些年岁已高的老人，且村落分散，交通不便，群众就医困难，我自然而然的就成了他们心中的农村120，要做好服务群众，必须掌握各科的疾病诊疗。比如常见病、痛症等等。为了弥补知识不足，经常利用休息时间自学业务。在基层工作必须全年无节假日，24小时在岗，热情服务，把病人视为自己的父母兄弟姐妹一样，尽全力帮病人排忧解难。

从医二十年来，我诊疗的病人有十几万次，本人曾多次被卫生局评为优秀先进工作者、所在的卫生室也多次被评为优秀卫生室。本人坚持党的领导，不忘初心、牢记使命，开拓创新，拼搏进取，在工作中不断加强业务理论学习、提高自身业务水平、丰富自己的理论知识，运用于临床服务更多的家乡群众。

个人获得证书简介：

（1）2003年8月到2003年9月参加广西传染病防治知识经考核，成绩合格拿到自治区继续医学教育1类学5分。

（2）2004年3月参加广西禽流感防治知识应急培训，经考核成绩合格并发结业证书。

（3）2012年3月到8月参加桂林市农村卫生人员重点培训班，学习全部课程，考核合格并发证书。

（4）2013年11月参加岗位职业技能水平等级考核，考核合格，获得高级营养师证。

（5）2016年6月26日至2016年7月1日参加桂林市第三届新中医诊疗体系技术培训，考核合格并发证书。

（6）2017年10月参加中国建设基层医生系列公益活动，暨扶阳医学传承论坛学习。

（7）2018年4月参加本教研室指导主办的全科医学适宜技术系列培训班，完成计划规定的全部课程，经考核合格。

（8）2018年7月参加毫刃针筋膜快速无痛松解术治疗颈肩腰腿痛临床应用研修班中医适宜技术考试合格。