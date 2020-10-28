广西桂林市：季永兰
季永兰，女，汉，中专，群众，1960年4月
工作单位：广西桂林兴安县溶江镇季永兰诊所，从事医生工作32年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
一、本人自1987年从事医疗卫生工作以来，能积极参加各项医疗卫生活动和各项医疗知识的培训活动，不断提高更新自己的医疗理念，提高自己的业务水平，便于更好的服务广大的疾病患者。
二、从医三十二年的历程，治疗各类疾病都经历过，本人走中西医结合于临床，治疗起疾病来比较顺手，凭多年来的临床经验我中心治疗痔疮，可以讲药到病除，不论内疮外疮混合疮疗效独特，治愈患者无数。
三、根据个人多年的临床经验，中心治疗疾病，特别是慢性病，凝难病比西医治疗效果会更好，我用心学习中医在治疗眩晕症（不论是颈性眩晕还是内耳眩晕），一般三剂中药症状消失，7-10剂病可全愈。
四、做一个医师容易吗？不容易，而且是非常难，白天要服务于病患者，晚上才能不断的学习新的知识来提升自己的业务水平，更多的解除病患的痛苦，三十多年来存经有一次，也是夜深人静时，我刚好进入梦乡，一个妇人抱着一个上孩来我家叫门，当时天气非常寒冷，小孩被热水烫伤，全身脱皮，当时我一点办法没有，身为一名医师，内心感到非常内疚，从此我决心努力学习，寻找各种中药学反复阅读，另外多次向民间老中医请教有关方面的医述，为了提高自己的医术水平，为患者排忧解难，确实在时间上，精神上付出了很多很多。有付出必有回报，现我对烫伤有丰富的经验，通过反复试验，今天取得了收获。烫伤患者不用打针，不用吃药，只用中药水就可治愈，给患者确实带来方便，这样患者都说中药真好。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn