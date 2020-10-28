黄志锋，男，壮族，群众，1965年12月

工作单位：广西华宏水泥股份有限公司卫生室，从事医生工作31年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

黄志锋，南宁市人，壮族，就读专业临床内科，执业医生，1984年7月-1988年在广西南宁民族卫生学校就读，1988年8月至今广西华宏水泥股份有限公司卫生室工作，从医31年，尤其擅长内科，几十年如一日对患者进行认真检查，关心体贴病员，态度和蔼、耐心的解答患者的问题，采用保证疗效经济安全的治疗方案、科学用药、合理用药，全心全意服务好广大基础民众。

2018年六月份的一个下午，周边一个居民突发上腹疼痛，面色苍白，大汗淋漓来就诊，黄医生通过仔细检查考虑患者系急性上消化道穿孔，并发急性腹膜炎，感染性休克，病情十分危急。患者独自一老人到诊所的情况之下，黄医生先联系当地中医院，并为患者垫付了部分医疗费用，最终患者经医院治疗痊愈出院后，患者一家几口亲自到诊所致谢并把黄医生垫付的医疗费用还清。

一个名声高尚的医生从来不是靠广告包装能够创造出来的，而是靠每个患者之间的口碑里说出来的，靠的是医生超高的医疗水平技术，靠的是每一次高精准的解除患者身上的疾苦，靠的是医生个人高尚的医德和品格铸就出的金字口碑。黄医生在日常工作中扶贫救伤，对经济困难的村民减免医疗费用20-30%，一时带钱不足的患者可先记账取药治疗，下次再还欠款，无数患者多次感激得留下眼泪。

本人为人正直工作踏实，政治思想觉悟高，具有强烈的事业心与责任感，在平凡的工作岗位上坚持科学治疗为主，注重加强对新技术新方法的研究学习，充分利用现代化信息和医疗技术来开展工作，几十年如一日努力为基层民众健康奋斗一线，为患者解除疾苦，以自己的青春与汗水为医疗事业奉献终身的。