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广西灵山县：黄业政

2020年10月28日17:11 来源：人民网-人民健康网

黄业政，男，汉，大专，党员，1964年5月

工作单位：广西灵山县烟墩镇三岔村卫生所，从事医生工作35年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

黄业政；主治医师、中国医师协会会员、中国民间中医医药开发协会中医诊所副会长、全国优秀基层工作者、广西钦州市优秀乡村医生、从医三十多年、祖传特长；中医中药、针灸、敷药、理疗等方面深有研究。对高血压、脑梗塞、风湿病、烧烫伤、小儿疳积治疗有特效、医技成就得到患者大众的一致好评。

从事医疗工作三十多年来，自己在平凡岗位上兢兢业业、任劳任怨、刻苦钻研，得到了患者的赞誉、街坊邻居的好评。

从医三十多年来，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫、社会地位是高是低，始终把患者的生命安全放在第一位。对待每一位病人，自己都能做到认认真真检查、详详细细解说、兢兢业业施诊。踏实认真，待人真诚，勤劳朴实，团结同志，宽以待人，从不计较个人得失，无论上班还是休息，病人利益第一，合理用药，合理治疗，在病人中树立了良好的职业形象。

在今后的工作中，自己将更加努力，弘扬老一辈的医德医风，爱岗敬业，取信于民，在竞争中求生，在竞争中求发展，在自己的本职工作中，争创一流，再攀高峰。

(责编：李轶群、许晓华)


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