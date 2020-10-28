广西桂林市：何甲元
何甲元，男，汉，中专，党员，1975年11月
工作单位：广西桂林兴安县界首合家何甲元卫生室，从事医生工作36年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1993年获兴安县卫生工作先进个人；
1995年获桂林地区先进个人；
1997年获兴安优秀乡村医生；
1998年获兴安卫生先进个人；
2001年获桂林市优秀乡村医生；
2003年获全国优秀乡村医生；
2004年获兴安优秀乡村医生；
2016年获天劲最美乡村医生；
2018年获第二届最美基层好医生。
何甲元，桂林市兴安县界首镇合家村委何甲元卫生室负责人,1983年毕业于桂林中医班，职称：中医师。本人拥护党的方针政策，遵纪守法，热爱医学事业，爱岗敬业，乐于奉献在卫生战线上，辛勤工作三十多个春秋，为发展当地乡村卫生事业做出了一定贡献。
一、发展救死扶伤的精神，树立良好的医德医风
众所周知，农村病人患病类别繁杂，时间无规律，前来治疗的病人较多，工作既繁杂又辛苦，但急为病人所急，视病人如亲人，几十年来不管白天昼夜，热情为病人精心治疗，对一些经济困难患者减免医药费，尤其对五保老人免费拿药，如本村五保户老人周代富给了免费拿药。
二、刻苦钻研业务，力求精益求精
由于农村病人患病类别多，病情复杂，深感在学校学到的知识远不够，多年来坚持订阅医药杂志和报刊，刻苦学习医学理论，认真研究临床诊断及治疗，利用祖国中医药宝库开展中医临床与实践相结合，总结经验，对治疗男女不育不孕症治疗率较高，全国各地前来就诊患者慕名而来，如桂林资源县中峰乡胡建亮夫妇，结婚6年，男子精子少，妻子输卵管不通，经给予夫妻两人经过2个月中药治疗，现生育一个胖儿子，全家非常高兴，送来了锦旗表示感谢，以上病例很多，我就不一一介绍了
三十多年来，在上级卫生部门领导下，尽职尽责搞好乡村卫生工作，通过不断学习和临床经验，治好了很多疑难杂症，家里锦旗满屋，上级卫生部门给予较多的荣誉。
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