陈朝新，男，汉，大专，党员，1953年9月

工作单位：广西浦北县张黄镇陈朝新卫生室，从事医生工作47年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

于一九九五年云弄中医中美治乙肝、大、小三阳治验案例，载(中国中医名医会筆），于二00二年荣获中国中医研究会、中国中医疑难病症特色医师；又于二0一二年五月等获中国中医研究院、中医研究员。

又于二0一二年荣获中国报纸副刊研究、撰写作品荣获C奖，并优先入编中国文史出版社二0一二年十二月出版的珍藏版传世智慧全书（中华盛世醒言）中。

陈朝新1953年9月出生，广西浦北县张黄镇人，大学文化，中共党员，现是广西钦州市浦北县张黄镇江滨路18号康乐诊所医生。2003年获首届中国民族医疗医药科技交流会荣誉奖牌，2004年获得北京中医疑难病研究会专家技术委员会授予特色医生，北京联合大学高级易学风水策划师，中国杨公风水一级策划师，中国中医科学院中医研究所中医研究员，中国当代书画艺术名家。入选《世界优秀专家名典》。从小跟随祖父和名医学习祖传秘方，1970年至1972年学习中西医，1977年在县、地区医专读书，熟读《黄帝内经》《易经》《本草纲目》《伤寒论》《中医经典》《风水堪舆》、等书籍，熟记内、外、儿、妇、骨伤、等疑难杂症等药方4000多条，在乡村医40多年为30多万人治病，治愈误服中毒百草枯草剂中毒病人4例。‘非典’期间宣传卫生知识，预防疾病。多次出席国内外医学易学大会，并在会上发言。