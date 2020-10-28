湖南省邵东市：申树军

申树军，男，汉，大专，1980年6月

工作单位：邵东市周官桥乡洪杨村，从事医生工作15年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

申树军同志1993年卫校毕业，一个卫生服务站的一名乡村医生，他在卫生室工作已有10多年。申树军相当珍惜和热爱这份工作，在工作中他敬业爱岗，认真负责的做好本职工作。他人相当诚朴、忠厚、待人和气，乡亲们都热情的叫他申医生。申医生同志在十多年乡村医生的生涯中，他深知医生这个职业，一定要有扎实的医疗基本功，才能够为村民更好的服务。他经常参加各类医疗技术培训，购买各种医疗书籍翻阅学习，丰富自己的医治本领。2000年，他自费攻读上海交通大学临床医学专业大专。通过四年的刻苦攻读、考试，完成了大专学历。作为一名乡村医生来说，通过自身的努力，刻苦学习，完成大专学历是相当不容易的。

申树军同志是一名乡村医生，也是村卫生服务站的负责人，他的工作是相当忙的。一要面对村民群众的就医，拔火罐、针灸，还要负责收费。村卫生服务站的日常管理。社区卫生服务，健康教育，还有各类杂事的记录。繁忙的工作，使他无法在工作时间完成，他只得加班加点，有时工作到晚上12时才回家休息，但他没有向组织或单位要一分额外报酬。

申树军是一个平凡的人，他的工作也是平凡的但他的心是火热的。他愿意用自己的努力，自己的奉献换来对社区，对社会的一份关心和责任。就是这么一个平凡的人，用他的一颗质朴、善良的心。一股火一样的热情，一种无私奉献的精神，换来了大家对他的一致称赞和好评。

她认真履行科里的各项规章制度，一切检验操作都严格遵守操作规程。对待工作认真负责，时刻以谨慎的工作态度处理好每一个待检标本，认真处理好工作中遇到的疑难问题。对检测结果与临床诊断不太相符的结果，坚持做到复查，确保检验报告的准确性，及时与临床医生联系，提供有利的诊断依据。

在后勤工作上她身先士卒，吃苦在先。医院职工大多在城里居住，每天中午就餐人数不下10人，为了节省开支，医院未聘用厨师，她总是自告奋勇为大家做好午餐。在她认为自己是个党员干部，吃点苦不算什么，所以大家都亲切的叫他“申师傅”。