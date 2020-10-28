江兵，男，汉，中专，团员，1972.12月

工作单位：华容县东山镇塔市居委会卫生室，从事医生工作26年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2008年就读华容卫校

2012年担任东山镇塔市驿居委会卫生室负责人

参加工作以来，一直坚守在基层医疗工作第一线，急患者之所急，想患者之所想，让患者满意，家属放心。自从我进入医疗行业以来，就决定学好医疗技术，减轻患者痛苦、为百姓365天服务，逢年过节，全家团聚时刻，我们任然坚守在工作岗位上，确保大家过一个健康幸福的节日，数十年如一日，为每一位患者进行细致周到的诊断盒治疗，从未发生过医疗事故。在2015年11月的一天晚上，我正在睡觉，忽然听到电话响了，接听电话，患者家属说：“老伴儿神志不清，你来一趟吧”挂断电话我就赶去病人家中，只见病人脸色苍白，处于休克状态。经过血压测量，发现血压偏低，为了尽快提高血压，首先给他打了一针，然后静脉推糖，等了一会儿，病人逐渐清醒，病情回复正常，看到病人转危为安，我便离开了，回到卫生所，刚躺下，又接到电话，是一位急性高烧患者需要我去家中出诊，二话没说有背箱药箱赶过去，我看见病人寒颤，立刻给他量体温，41度，我赶紧采取物理降温，接着打针输液治疗，直到病人体温降至正常，这才放心离开，回到诊所，看看表，已经凌晨五点钟了。作为医生既然选择了坚守岗位，就意味着陪伴家人孩子的时间少了，回望这些年走过的日子，觉得对家人有亏钱，但是既然选择了，就应该风雨兼程，千余名百姓的健康都装在我的“心”中，这个“心”包含：爱心、耐心、热心、真心、细心。我将谨守这五个心，做好基层医疗服务，让百姓看病放心、安心。