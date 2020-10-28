张艳，女， 汉，本科，党员，1973 年11月

工作单位：东安县福康诊所，从事医生工作17年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1996.09－2000.06 长沙医学院

2000.09－2010.07 东安县人民医院

2012－至今 福康诊所

张艳，东安县人民医院主治医师，福康诊所主治医师。2012-2013年连续二年被评为东安县“三八红旗手”，2011年获东安县五一劳动奖章，2012年被评为永州市卫生系统先进个人，2013年被评为东安县卫生系统先进个人。

从医二十多年来，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫、社会地位是高是低，始终把患者的生命安全放在第一位。对待每一位病人，自己都能做到认认真真检查、详详细细解说、兢兢业业施诊。当遇到患者家属不理解时，不厌其烦地耐心做好解释工作，不管工作多忙多累都坚持每天下班前详细查看每一位病人，掌握病人的病情变化。不能正常下班，半夜起来抢救病人是常有之事。在工作中，时刻为病人着想，从检查到治疗，为患者精打细算，如果遇到远道而来的患者，还会跟相关科室沟通联系，尽量当天能做完检查明确诊断，给予及时治疗。

当妇产科医生是她最大的愿望1992年7月，19岁的张艳毕业于永州卫校。毕业后被分配到东安县人民医院妇产科工作，从此，张艳与母婴结下了不解之缘。此医院地处乡镇，条件差，大部分农村人在当时经济条件差，对生孩子这个事不像现在那么重视，交通工具就是地排车，经常出现孩子生在地排车上的现象，大部分还都是发生在冬天，张艳每次在这种情况下都会奉献自己的衣物，确保大人小孩平安，以至于很多病人都像亲戚一样联系相信她。

不断学习提高医疗技术水平。作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。于是自己在工作中不断学习，苦练过硬的基本功，掌握本专业基本理论、基本操作、基本技能，学习新知识、新技术、新疗法，了解妇产科疾病发展的新动态，积累新经验。为了给自己充电为了提高自己的医疗技术水平，于1997年又被派到上级医院进修学习一年，学习期间她的勤奋、好学、勤劳、善良得到老师的好评。回来后，开展了剖宫产，子宫切除、宫外孕、卵巢囊肿等手术，打破了该院妇产科手术需转院的历史。

妇产科以产科为主，看到孕妇们被宫缩痛折磨的死去活来，作为女人的自己，真的很心痛，很多人害怕痛选择了剖宫产，于是她和麻醉师到上级学习无痛技术，于2008年率先在全县开展了无痛分娩和无痛流产，为广大育龄妇女们减少了多少痛苦。至今也是东安县唯一开展无痛分娩的医院，得到了患者的欢迎。

自任妇产科医师以来，基本没有一天不来医院， 没有双休日，也没有节假日，她的女儿上一年级时有一次她不上班，准备去接她，这时有个急症手术她被叫去，等手术结束时，到达学校时，孩子已在寒冷的冬天里等了一个多小时，这种情况经常发生，到现在孩子也是经常饿肚子上学，为了工作大人孩子均顾不上。也从未和家人度过一个安稳的春节。每次手术前，张艳总是第一个达到手术室，并且最后一个离开。每周，她的日程总是排得满满的，遇到重病号时，在没有安排值班日也要坚持上班做手术。近8年来，张艳实施数千例剖宫产及其他妇产科手术，从未出现死亡事故。在繁忙工作中，她还承担全县60%以上的引产、流产、放环等计划生育工作。因为工作责任心强，计划生育是高压线，医院领导还把本院计划生育专职这个责任大的工作交给她。她还承担着下乡任务，负责两个村的居民健康，是这两个村所有村民的家庭保健医生。

张艳责任心强，业务精湛，富有爱心，视病人为亲人。她每次都跟家人一样直呼患者名字，给患者带来亲切感，让她有到家的感觉，并且成为每个患者家庭医生，24小时开机，半夜孩子哭闹也带电话咨询，她从来都非常有耐心解释。她多次带头发动科室姐妹们为困难患者捐钱捐物，帮助病人度过难关。为了抢救病危患者的生命。她不顾自己弱小的身子，伸出胳膊对同事说：“来，给我抽血。”在她的感染下东安县医院妇产科的医务人员为病患者无偿献血成了家常便饭。 孜孜不倦为妇产科事业倾注心力 。还非常重视诊疗过程中的心理疏通，在给病人看病时，关注患者的心理变化，坚定不移地认为一个亲切的笑脸、一个鼓励的眼神、一句温暖的问候语、一个拉扶的细心动作本身就是一味对症良药。

从自己做起，从点滴做起，视病人如亲人，从而赢得了病人的理解、支持与尊重，减少了医疗纠纷发生。作为一名医务人员，张艳默默奉献，没有丝毫松懈怠慢。她坚持每天学习专业知识，挤出时间到全国、省(市)参加学术会议和医学培训，不断吸收新知识、新技术。

在工作中她踏实认真，待人真诚，勤劳朴实，团结同志，宽以待人，从不计较个人得失，无论上班还是休息，病人利益第一，随叫随到，合理用药，合理治疗，不以权谋私，不开搭车药，在病人中树立了良好的职业形象。

在今后的工作中，她将更加努力，弘扬老一辈的医德医风，爱岗敬业，取信于民，在竞争中求生，在竞争中求发展，在东安县卫生行业树立起一面大旗。