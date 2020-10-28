湖南省岳阳市：徐举斌

徐举斌，男，汉，中专，1973年5月

工作单位：徐举斌卫生室，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1990年-1993年毕业于华容卫校西医士三年专科

1996年-2019年从事乡医职业

2009-2012年湖南省中医药高等专科学校中医专业三年毕业

2013年取得中医执助职称

2019年取得中医执业医师职称

徐举斌，湖南省岳阳市华容县塔市驿镇人，在基层医疗岗位上默默奉献，守护着当地农民群众的健康，他凭着崇高的医德、精湛的医术，为病人除疾祛病，排忧解难，赢得广大群众的信赖和赞誉。2008年他在参与统一手足口病防疫任务时，有一次晚上出诊，雨天路滑，不幸跌倒。为了完成工作任务，尽管控制手足口病疫情，他带伤任坚持战斗在一线，到病患家中督导消毒杀菌，宣传疾病防控知识，群众看到他时疼痛的直冒冷汗，感动的流下了眼泪。得到徐医生精心治病的人，都夸他是个“学历不高水平高，年龄不大学问大，不是亲人胜似亲人”的好医生。为了办好百姓家门口的基层医疗，他积极配合上级，按照卫生院统一标准要求，建成布局合理的规范化村卫生室，实现了规范化的诊疗设施，受到了广大群众的支持拥护和交口称赞。同时建立了健全的公共卫生服务体系，积极主动的做好公共卫生服务工作，为附近常驻居民进行了健康体查并建立了居民档案，他特别关心老年人健康状况，每年亲自上门为65岁以上的老人进行一次健康体检，并及时将检查信息存入档案，成为老年人的贴身健康顾问。